Министр обороны Украины Алексей Резников не разделяет мнение президента Украины Владимира Зеленского о возможной «оккупации» Харькова российскими войсками. Об этом он заявил в интервью изданию LB.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

По словам главы оборонного ведомства Украины, вероятности захвата русскими Харькова нет.

«Они точно прорабатывают разные планы вторжения в случае принятия соответствующего политического решения. Поэтому есть вероятность атаки с юга, с моря и с востока», — отметил украинский министр.

Резников добавил, что нападение на Украину якобы может быть также со стороны республик Донбасса. При этом он сказал, что на сегодняшний день такой вероятности все же нет.

Заявление украинского министра обсудили в украинском телеграм-канале «Новое издание», а также на YouTube-канале Klymenko Time и на странице издания «ШарийNET» в социальной сети «ВКонтакте».

"А шумели полгода… Ну, госчиновники отработали вказивки (указания. — М. Р.) иностранных кураторов, загнали доверчивый народ и инвесторов в панику, теперь можно и расслабиться… Вижу, что управлять государством легко — это может делать и домохозяйка, и доярка, и клоун… Просто следуй указаниям смотрящих…» — с сарказмом отреагировал Paul G.

«Главное, что не видит оккупации [Украины] американцами и МВФ. Настоящий министр обороны сильной и независимой страны», — иронизирует «Kіевлянинъ».

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Американский и украинский солдаты.

"Конечно, нет — всё постепенно. Сначала признание ЛНР и ДНР, после харьковчане сами спросят власть, как это сделали вышеупомянутые», — добавил Дмитрий Х.

«Дошло, что экономика быстрее стала падать, и заднюю дали? Или столько предложений купить хлам, от которых нельзя отказываться, а покупать не за что?..» — спросил Alex_Eugen.

«Имею желание захватить Вашингтон, но не имею возможности. Имею возможность захватить Харьков, но… не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями!» — пошутила Rvanina.

«Они там на таро гадают? Или на кофейной гуще? Один говорит — оккупирует, другой говорит — нет…» — отреагировала Miroslava S.

«Лавры Кличко Резникову покоя не дают. Однако боюсь, двух «цицеронов» Украина не выдержит», — смеется «Юс Пил».

«Львов готов к обороне, Харьков готовится, а Путин все думает: «Наступать, не наступать», — шутит Александр К.

«Ну стратег: Россия нападёт, но это не точно», — иронизирует Алексей Д.

«Да на *рена России 30 миллионов нахлебников? А уж о земле вообще молчу. В России земли неисследованной, необработанной хватит на десятилетия. На фига вырубленные Карпаты и загаженный Кривбасс?» — задалась вопросом Татьяна Р.

Victor Vizu Харьков. Украина

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