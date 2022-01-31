В Алтайском крае, где отмечен рекордный рост числа заражений коронавирусом среди детей, начались одиночные пикеты против детской вакцинации. Судя по фотографиям, опубликованным 30 января в группе «Барнаул22» («ВКонтакте»), участники акции протеста разворачивали свои плакаты возле диагностического центра, краевой библиотеки имени Шишкова, у планетария и в других общественных местах.

Жан-Батист-Камиль Коро. Мать, защищающая своего ребенка (фрагмент). 1855-58

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«Детская вакцинация такая же добровольная, как и взрослая?» — написано на одном из транспарантов.

Не все участники сообщества поддержали протест.

«Смысл в этих протестах? Детей никто принудительно не заставляет прививаться. В нашем лицее просто известили родителей о такой возможности, дальше каждый решает сам — прививать ребенка или нет. Без согласия родителей никто не имеет права подвергать ребенка каким-либо процедурам. Идиоты вышли попиариться…», — считает Максим Лаптев.

«Люди вообще не защищены законом, взрослые должны подписывать добровольное согласия, когда их по факту принуждают. Тем самым они даже ответственность не берут на себя, за то чем колят. Чего людям ждать, после всех нарушений какие были? Мишустин конкурс объявил с миллиардными призами, в то время когда во всех вакцинированных странах вспышки заболеваемости.

Даже такая финансово заинтересованная организация, как ВОЗ, высказывалась против вакцинации детей, но наших чинарей и прочих это ни как не касается, у них призы и взятки», — приводит довод Александр Новиков.

«Что за истерика с этой вакциной? Если государство замутило эту тему, ничего не сделаешь. Или так помрешь, или от вакцины (как все говорят). Противники вакцины точно не болели. Я перенёс это, ужас», — замечает Кирилл Казанцев.

Скриншот vk.combarneos22 Протесты против вакцинации в Барнауле

«Со взрослыми вакцинами разобраться не могут! До сих пор! Детей не троньте!» — взывает Валерия Морозова в группе «Барнаул22» («Одноклассники»).

"Полностью поддерживаю протестующих. Медики учитесь лечить, а не травить», — замечает Лариса Кутузова.

«Достали эти антипривовочники, антимасочники и прочие… Вы не видите, что творится? Не видите сколько заболевших? Никто не собирается травить детей. Не проверенную вакцину не стали бы выпускать. Ещё напишите на плакатах, что с самолётов распыляют заразу на детей», — иронизирует Лилия Киселева.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной: на 31 января 2022 года отмечается рекордная заболеваемость среди детей (рекордные +404 за сутки). Вакцинированы 994 ребёнка возрастом 12−17 лет (+105 за сутки).

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Любопытно, что представитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском парламенте Евгения Боровикова обвинила местные власти в использовании двойных стандартов: в то время, пока организаторам одиночных пикетов вменяют нарушение ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»), другие беспрепятственно проводят отчетные совещания приглашают руководителей предприятий и учреждений, общественников, депутатов и жителей (в закрытых помещениях собираются до 100 человек).

«Важен один момент — если этот человек высказывается в поддержку действующей власти или организация, которую он представляет, в хороших отношениях с администрацией, то никакого наказания за одиночный пикет не будет», — пояснила Боровикова.

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