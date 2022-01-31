В Воронежской области объявили о приостановке планового приёма и госпитализации — причиной названа неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в регионе. Исключения сделаны для пациентов ряда категорий, но для большинства воронежцев медицинская помощь будет недоступна, в лучшем случае можно будет получить консультацию дистанционно.

Василий Перов. Сцена у могилы (фрагмент). 1859

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Сообщение о решении властей вызвали бурную реакцию в местных пабликах социальных сетей.

«Если в двух словах. Больные, вы не нужны — сдохните. Тратиться на вас ещё. Деньги нужны на виллы, яхты и своё здоровье, оплачиваемое за границей», — написала Карина Л.

«Ну и плохо. Хотя чем ни заболеешь, всё спишут на ковид», — уверен Владимир К.

«Крах», — лаконично сформулировал Алексей Б.

«Решили таким вот способом уничтожать дальше народ. Не выявлено, а выдумано, и конца этому не будет», — считает Татьяна Т.

«Бесконечные страшилки. Если рост заболеваемости растёт параллельно с ростом вакцинированных, то кто-то параллельно на этом хорошо богатеет», — уверена Марина С.

«Это чтоб смертность повысить», — комментирует Александр О.

«Интересно, куда делись больные инсультники, сердечники?» — задаёт риторический вопрос Наталья В.

«Царствие нам всем небесное», — резюмирует Евгений Л.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19

«Печально… Не осталось болезней, кроме ковида!», — написала Анна М.

«Приехали! Добро пожаловать в рай?» — написал Геннадий Б.

«Им не нужны здоровые. Пора уже понять это», — написал Александр Г.

«Я в шоке от этой клоунады. А куда деваться действительно больным людям? Больных ковидом давно следует принимать в отдельных больницах, с отдельным медперсоналом, а не сваливать всё в одну поликлинику. А с другими болезнями как людям лечится? Всё пустить на самотёк, на выживание», — откликнулась Алиса М.

«А отчисления на ОМС приостановят?» — закономерно интересуется Олег Г.

«Конечно. И подоходный тоже брать не будут. Премию выпишут по паре лямов каждому», — поддержал Алексей Е.

«Помощь будет оказываться дистанционно… Как вам такое?! Это просто беспредел…» — возмущена Евгения К.

«Сейчас интернет точнее диагноз ставит и лечение, чем участковый врач. Они нужны только, чтобы соблюсти формальности», — уверен Александр П.

«В стране объявлен естественный отбор!» — написал Big B.

«За бабки точно примут, на то и расчёт», — уверена Алина Л.

«Всём приказано не болеть», — считает Alex G.

«Да действительно, пусть дохнут. Зачем кого-то лечить», — написала Юлия Ш.

Дарья Драй ИА REGNUM Регистратура в поликлинике

«Ничего не понимаю. Если сказали, что «Омикрон» лечится на дому, да еще доктор по телефону вам назначит лечение. То причем тут плановая госпитализация», — недоумевает Лидия Д.

«Кого не убьёт ковид, убьют другие болезни! Какое то уничтожение населения. Ковид лечить не умеем, а то, что умеем, лечить не будем!» — написал Валерий М.

«За ковидников платят в пять раз больше. Ничего личного, просто бизнес», — считает Игорь Ф.

«Это называется социал-дарвинизм. Видимо, не все ещё «лишние» люди вымерли», — написала Ольга К.