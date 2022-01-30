Заявление посла Российской Федерации в Оттаве Олега Степанова о том, что Россия официально запросила объяснений у Канады в связи с появлением информации о подготовке нацистских бандформирований на Украине канадскими инструкторами, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 30 января в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нацизм. Украина

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«Уж придётся объяснить. Потому что одно дело — поставлять вооружение правительству страны, а другое воспитывать и поддерживать представителей человеконенавистнической идеологии, которая стала причиной смерти десятков, если не сотен, миллионов ни в чём не повинных людей», — пишет Пётр Л.

Многие пользователи оказались солидарны с мнением российского посольства, им тоже интересно, как канадские власти объяснят своё участие в подготовке нацистских бандформирований на территории Украины.

«Не будет никаких объяснений. Никогда не давали они их и не дадут. Канада и состоит из бежавших отсюда тех, кто служил и помогал сами знаете кому и в какие времена. Избежали, так сказать, тюремных сроков за свои преступления», — поделилась своим мнением Валентина О.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канада

Некоторые комментаторы отмечают, что Канада не станет отчитываться перед Россией по этому вопросу, потому что тогда вскроется глубинная связь этого государства с нацистскими беглецами после Второй мировой войны.

«Канада всегда была связана с нацистами. С тех самых пор, когда те бежали на канадскую территорию после разгрома в 1945 году», — указывает Николай Г.

«Потому что в Канаде осели все те выжившие нацики, которым хватило ума сбежать от Красной армии во Второй мировой войне. Попрятались по норам, твари. Там их осиное гнездо, в Канаде», — считает Надежда М.

Часть людей полагает, что в Канаду сбежали все те нацисты, с которыми даже Соединённые Штаты брезговали иметь отношения и содержать на своей территории.

«Странно, а чего удивляться-то. В 1945 году американцы переправили в Канаду тысячи недобитков из нацистских дивизий и бандеровцев. Вот их-то потомки теперь и лоббируют этот вопрос. Они ведь никуда не делись. Кроме того, после 90-х в Канаду набежала целая орава украинских мигрантов, которые также стали частью этой деструктивной диаспоры», — отмечает Денис И.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Ряд пользователей указывает на то, что Запад сумел воспользоваться нацистами в своих целях, устроив государственный переворот на Украине. Теперь противники США и НАТО, включая Канаду, используют нацистов, чтобы добиться разрушения Российской Федерации.

«Вот чем интересны мне гегемоны, так тем, что умеют играть в долгую. После Великой Отечественной войны бандеровцев, сбежавших с фашистами, переправили в Канаду, подальше от демократических США. Они поддерживали связь с оставшимися в СССР родственниками. В 70-х годах они начали расползаться по Украине. Отучились в техникумах и вузах. Заняли должности, перетаскивали своих родственников, развивали свою диаспору. А в 2014-м вся эта бомба замедленного действия была приведена в действие. И начали все удивляться, откуда вдруг в украинских городах, далёких от западных областей, столько бандеровцев. Вот оттуда», — указывает Вита Т.

Напомним, 29 января посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил РИА Новости о том, что Россия официально запросила объяснений у Канады в связи с появлением информации о подготовке нацистских бандформирований на Украине канадскими инструкторами.