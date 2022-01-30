Митинг с требованием к лидеру Украины Владимиру Зеленскому не допустить войны с Российской Федерацией, который прошёл в Киеве у здания Верховной рады, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 30 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Нормальным людям война не нужна, только упырям!» — считает Alex D.

Многие пользователи поддержали требования митингующих, ведь худой мир лучше любой войны.

«Правильно. Хочешь мира — борись за мир!» — пишет пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Некоторые комментаторы поспешили успокоить взволнованный народ и заверили, что Россия не собирается нападать на Украину.

«Успокойтесь! Не будет никакой войны. Сейчас деньги отмоют те, кому это надо, и всё, истерика закончится. И всё тут же затихнет», — убеждена Irina B.

Часть людей полагает, что данный митинг был инициирован ни кем-нибудь, а самим Зеленским, чтобы ему было удобно переобуться после многомесячной информационной бомбардировки по поводу того, что Россия якобы вот-вот нападёт на украинцев.

«Кому вы нужны? Бред не несите! Митингующие, такое ощущение, пришли просто за денежку, зарабатывают. У них работа такая», — предполагает Ира К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Страна в бреду! Довели народ до параноидальной истерии!» — поделился своим мнением Сергей Л.

Ряд пользователей указывает на то, что митингующим, если они действительно выступают за мир, следует стоять не под стенами Верховной рады, а на пороге американского посольства.

«Митингующим к США надо обращаться, а не к Зеленскому. Что он, по их мнению, решает?» — задаётся вопросом Лариса Ф.

«А почему требования к Зеленскому? Разве он ключевая фигура во всей этой истории? Идите к посольству США в Киеве и требуйте мира от тамошних дипломатов, если, конечно, они ещё не эвакуировались», — советует Валерий С.

Нашлись и те, кто указывают на то, что Зеленский вообще ни за что не отвечает на Украине, ведь страной уже давно управляют извне.

«От Зеленского мало что зависит, он заложник ситуации. Паны дерутся, а у холопов чубы трещат. Зеленский взялся не за своё дело, когда избирался президентом Украины», — поделился своим мнением Сергей М.

Отдельные комментаторы убеждены, что Зеленский очень хочет начала крупномасштабных боевых действий, чтобы, тем самым, подольше задержаться в президентском кресле.

Официальное интернет-представительство Президента Украины Владимир Зеленский

«Если бы Зеленский не хотел войны, он бы мигом разобрался с конфликтом в Донбассе. Прекратил бы войну и начал бы процесс реинтеграции Донбасса в состав Украины. Не продолжал бы бессмысленные военные действия, которые наоборот, отталкивают Донбасс к России. Зеленский — не политик, а обычный человек, причём достаточно жалкий. Вот и потерял он всё, и лояльность украинского народа тоже скоро потеряет», — предрекает Сурен К.

«Зеленский сам войны хочет. Он давно продал Украину, и теперь его цель подольше продержаться у власти любыми методами. Вспомнил артистические способности и прощупывает почву, как на его игры будет реагировать Российская Федерация», — указывает Татьяна Л.

Напомним, 29 января газета «Вести.ua» опубликовала материал, согласно которому в украинской столице Киеве у здания Верховной рады прошёл митинг с требованием к лидеру страны Владимиру Зеленскому не допустить войны с Российской Федерацией.