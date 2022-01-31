Заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что в НАТО готовы вести с Россией диалог, потому что «никто не заинтересован в вооруженном конфликте», но в случае агрессии Москва «должна будет заплатить высокую цену посредством экономических и политических санкций», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 30 января в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Генсек НАТО Йенс Столтенберг

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"Ещё бы! Против гиперзвука и «посейдонов» не попрут!» — считает Иван Г.

Многие пользователи все угрозы со стороны НАТО для России звучат крайне нелепо, потому что весь мир был свидетелем того, как западный контингент уносил ноги из Афганистана.

«Вспомните, как они недавно драпали от бородатых на ишаках. На что рассчитывают в НАТО? Что их бояться будут? Над ними смеяться ещё не перестали, куда там до страху…» — пишет Игорь А.

Некоторые комментаторы отмечают, что НАТО не может отказать себе в удовольствии лишний раз уколоть Россию и выставить её в качестве если не буквального, то хотя бы потенциального агрессора.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Агрессор

«Вся суть Запада — это понты, сплошной Голливуд. Всё что они могут, так это бомбить какие-нибудь банановые страны. Если бы они что-то могли по отношению к России, — сделали бы, и уже давно. Это они пусть вон мучаются с кретинами в украинской власти, а то те до сих пор ждут нападения русских, идиоты», — написал Игорь Н.

Часть людей считает крайне лицемерной позицию НАТО и Запада в целом, ведь без их «помощи» Украина, быть может, всё ещё имела все те территории, которые она потеряла после государственного переворота в 2014 году.

«Интересно: почему США и НАТО не заплатили «высокую цену» за госпереворот и оккупацию Украины? У Запада мощнейшее информационное оружие, они могут реально искажать и подменять понятия, но весь мир же ещё не лишился разума. Люди видят, кто есть кто и что делает», — отмечает Радион Д.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия так ни на кого не напала, но тем не менее истерика вокруг Украины до сих пор не стихла, а значит, украинский народ продолжает нести на себе всю тяжесть иностранного вмешательства.

«Во всей этой истории высокую цену заплатит только Украина. Все остальные в стороне останутся! Продажные украинские правители — это главные враги украинского народа», — считает Alex O.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Отдельные комментаторы отмечают, что для того чтобы понять действия НАТО и США, необходимо обратиться за помощью к истории.

«Надо помнить историю, в частности, Второй мировой войны. Англичане и американцы — ни плохие, ни хорошие, они просто действуют в своих интересах. Когда СССР по ходу войны проигрывал немцам, американцы помогали нам едой и припасами. Нет, не по доброй воле. Им нужно было уравнять силы — в таких условиях два нелюбимых ими диктатора уничтожали друг друга, их страны терпели огромные экономические и людские потери. Да и Гитлер был бы излишне силён, доберись он до Урала. Что же до Украины, тут им нужно, чтобы России как можно сложнее было в войне с ней. При продолжительной войне (а быстро это не будет) российской экономике грозит крах, нарастёт сильное недовольство в народе, начнётся хаос внутри страны, да и в том, что два некогда братских народа будут уничтожать друг друга и ненавидеть, ничего хорошего для нас нет», — поделился своим мнением пользователь под псевдонимом Free Speech.

Напомним, 29 января генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью итальянской газете La Stampa о том, что в НАТО готовы вести с Россией диалог, потому что «никто не заинтересован в вооруженном конфликте», но в случае агрессии Москва «должна будет заплатить высокую цену посредством экономических и политических санкций».