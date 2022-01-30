Известие о кончине всенародно любимого советского актёра Леонида Куравлёва всколыхнуло людей. В социальных сетях опубликованы тысячи комментариев с соболезнованиями. Люди скорбят, вспоминают его выдающиеся роли и исключительную порядочность.

Цитата из к/ф «Афоня». Реж. Георгий Данелия. 1975 г. СССР Леонид Куравлёв

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«Леонид Куравлёв — удивительно пластичный актер, очень тонкий и драматичный. Его роли освящены его личной, индивидуальной харизмой, всегда душевные, всегда сердечные. Он не играл, а очень естественно существовал в своих персонажах, абсолютно убедительно переживая все их судьбы.

Мы их воспринимали абсолютно реально. Вот умели же нас, зрителей, вовлечь в свои сюжеты те, кто играли в советском кино. Мне без Леонида Куравлева трудно представить советский кинематограф. Я регулярно смотрю советское кино с его участием. Чудесный, теплый, тихий человек, которого мы любили. Светлой памяти Леониду Куравлеву! Искренне скорблю», — написала на своей странице в Facebook Аида Саламова.

«Он никогда не снимался в посредственных или сомнительных фильмах. Это каким же действительно нужно быть хорошим человеком, что даже люди, не знающие его по жизни, ни капли в этом не сомневаются. Совсем недавно пересмотрела «Эта весёлая планета» с ним в одной из главных ролей, до чего же всё мило и душевно! Вот такой и останется в памяти. Но слезы наворачиваются», — поделилась Светлана Устюжанина.

Цитата из фильма «Эта весёлая планета» 1973 г Леонид Куравлёв

«Так не хочется осознавать, что жил… Живёт такой парень. Вечная память…» — написал Леонид Вихрев.

«Любимый актёр прожил свою жизнь без суеты и фальши. Наверное, такое видение жизни ему удалось передать через роль Робинзона Крузо. Теперь он ушёл к своей Нине (жена Нина Васильевна прожила 72 года, умерла от инфаркта — прим. С.Ш.). Покойся с миром, дорогой человек», — написала Татьяна.

Цитата из фильма «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» 1972 г Леонид Куравлёв

«Как жаль, уходят последние Великие, не побоюсь этого сказать. Светлая память и удовольствие от просмотра его ролей. Шура Балаганов и Афоня, смех сквозь слёзы», — отмечает Марина Шигаева.

«Царствие небесное прекрасному актеру. Леонид Куравлев навсегда останется с нами в тех незабываемых образах, которые он создал. Видно, что и человек был светлый, душевный… Светлая память, низкий поклон…» — отозвалась Ольга.

«Наша семья очень любила его фильмы, прощай, наш любимый актёр, вечная и светлая память о нём останется в наших сердцах, пусть земля будет пухом», — написала Светлана.

«У каждого, конечно, своё мнение, но, по-моему, одной из лучших его ролей была роль товароведа на сельскохозяйственной базе в фильме-сериале «Следствие ведут знатоки», где он с таким упоением рассказывал об апельсиновой мафии… Земля ему пухом!» — вспоминает Игорь.

«Любимый актер! Как будто родственника потерял. Земля пухом и светлая память!» — сожалеет Иван.

«Это всем потерям потеря! Из всех народных — самый народный! Ни одной проходной роли — все незабываемые, все в душу… Нам всем, поклонникам творчества Л. Куравлева, искренние соболезнования — невосполнимая утрата. Родным и близким — особенно», — считает Лидия.

«Жалко до слёз. Но жизнь прожил не зря, ведь сколько ролей сыграл. Гениальный артист, народный и всеми любимый. Вечная память!» — отметил «крестьянин».

"Спасибо за все роли, талант, обаяние, человечность! Будем помнить. Будем показывать фильмы с участием Леонида Куравлева своим детям и внукам», — написала москвичка.

«Куравлев — один из немногих настоящих артистов. Играл хорошо и жизнь прожил достойно, без скандалов. Один из немногих любимейших актеров. Его Жорж Милославский часто перед глазами. Без Куравлева в этой роли фильм не имел бы такого оглушительного успеха. Очень и очень жаль. Земля пухом даже просто хорошему человеку», — написал Герман.

Цитата из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» 1973 г Леонид Куравлёв

«Хоть все предчувствовали, что дело идёт к переходу в иной мир, но всё равно грустно. Человек положивший и свой заметный камень в прекрасное здание русской культуры. Пусть путь его будет светел», — считает Сергей Попков.

«Советский актёр. Увы, ни об одном российском актёре не будут так сожалеть, как о плеяде советских. Всё потому, что они снимались в морально высоких фильмах, а не в фильмах-однодневках для разворовывания денег на безвозвратной основе», — замечает Александр Косых.

«Жил с высоко поднятой творческой головой и ушел в вечность, обласканный своими зрителями… Помним, скорбим…» — написал Юрий Смольянов.

Как сообщало ИА REGNUM, советский и российский актёр Леонид Куравлёв умер сегодня, 30 января 2022 года, в возрасте 85 лет. В январе он был госпитализирован в городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке, а позже переведён в другое медицинское учреждение Москвы.

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