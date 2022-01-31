Судя по количеству комментариев в соцсетях на, казалось бы, избитый повод — планируемое «вторжение» России на Украину — говорить о том, что Российская Федерация не хочет войны и вообще никак не угрожает Украине, Николаю Патрушеву придется ещё не раз. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения, опубликованные после слов секретаря Совета безопасности России о полной нелепости таких обвинений.

Иван Шилов ИА REGNUM Военный

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«Это Украина угрожает России полномаштабным вторжением», — напоминает Александр Яковлев.

«Кто-то собирался нападать? Вроде американские СМИ только собирались», — смеётся Виктор.

«Для здравых людей нелепость высказываний о российском вторжении на Украину была очевидна, а вот кто больше кричит об этом, тот — истинный враг», — считает Влад.

«Пацаны, отбой войне, Кличко сказал, на фронт пойдёт, разбегаемся по казармам», — иронизирует Алексей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Виталий Кличко

«Зато Запад в лице некоторых власть имущих хочет войны, отчего и потворствует возрождению бандеровщины, нацизма. Уже проходили это, и войны не смогли избежать, когда Запад (США) вырастил монстра в Германии, и цель нападения монстра была именно СССР, попутно уничтожая всех неугодных по своим фашистским методичкам. Раньше Запад выращивал монстра на своих территориях, теперь перешёл к другой тактике — выращивает их на территории исторической России, что очень удобно — идеология подходящая есть, материал тоже есть», — отметил Юрий Руденцов.

«Армии нужны государствам только потому, что у других государств тоже есть армии. Если бы ни у кого не было армий, то армии были бы не нужны», — считает Евгений Михайлов.

«Это как в поговорке: «Водки хочешь — нет, а будешь — буду». Не трогайте нас, и будет вам счастье, а тронете — крах», — отмечает АР.

«Что такое «Россия угрожает Украине»? Это действительно нелепость. Никто никогда не угрожал вторжением перед тем, как его совершить», — считает Валим Шаров.

«Такие умиротворяющие и успокаивающие заявления, наоборот, провоцируют противоположную сторону на агрессию. Тут как с толпой гопников в подворотне — или быстро бегать, или жестко намекнуть о серьезном ответе, а если прикидываться хилым додиком, то драке быть — еще и ограбят», — считает Дормидонт.

«Весь мир видит всё происходящее и высказывания руководителей России. Соответственно делают вывод», — считает алтаец.

«Американские войска, дислоцированные по всему миру и вблизи российских границ, никому не угрожают? Тогда зачем Штаты их держат в 70 странах мира далеко от своих границ?!» — спрашивает Луиза Благовестова.

«В суд на Америку за разжигание вражды до военных столкновений», — предлагает Игорь.

Напомним, о том, что Российская Федерация не хочет войны и вообще никак не угрожает Украине, а все утверждения властей США об обратном — это полная нелепость, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил в интервью журналистам 30 января на Пискаревском кладбище в Петербурге, куда он приехал возложить венок и цветы в память о жертвах блокады Ленинграда.

Kremlin.ru Николай Патрушев

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