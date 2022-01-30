Заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что Америка добьётся остановки «Северного потока — 2» в случае «вторжения» России на территорию Украины, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 30 января в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Против России ввели очередной пакет санкций, но Россия по привычке убрала этот пакет в пакет с пакетами», — шутит Сергей Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что серьёзно к американским санкциям относиться уже невозможно, потому что Вашингтон, на самом деле, уже не способен повлиять на своих оппонентов экономическими методами.

«Западное посмешище. Как мы ваши санкции крутим на карусели. Хотите запретить «Северный поток — 2»? Да пожалуйста! Только вы потом учтите, что Китаю торговать с Россией вы уже не запретите. Идиоты, ведь сами толкают Россию в объятия к своему конкуренту. А ведь мы ещё беспокоились, что Европа будет манипулировать Россией из-за «Северного потока — 2». Всё оказалось куда смешнее», — написала Татьяна К.

Nord Stream 2. Nikоlai Ryutin Газопровод «Северный поток — 2»

Некоторые комментаторы отмечают, что Нуланд требует от России не вторгаться на Украину, но тот факт, что Америка, по сути, уже оккупировала украинскую землю, она почему-то старательно не замечает.

«Нуланд? Ах это эта, которая бегала и раздавала печенье, и раздувала огонь в сердцах молодых украинских граждан? За это надо наказывать! Негоже таким политикам указывать России, что ей делать, да ещё и угрожать к тому же. У самих-то рыло в таком очевидном пуху, что даже смешно становится», — отмечает Светлана К.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Виктория Нуланд

Часть людей уверена, что американская сторона блефует и играет на публику, потому что Россия не собиралась и не собирается вторгаться на Украину.

«Заработает! И они об этом знают! Угрожая, они всего лишь блефуют и играют для своего внутреннего зрителя», — считает Toma T.

Ряд пользователей указывает на то, что раз Америка блефует, то ей нечем крыть, а значит, российскому руководству пора перехватывать инициативу.

«Политика в России абсолютно правильная и не надо обращать внимание на тупые американские угрозы. На уступки идти нельзя и надо гнуть свою линию. Они в любом случае не дадут работать нашему «Северному потоку — 2», потому что у них свои интересы по сжиженному газу. Надо менять политическую расстановку сил в Европе, тогда и все «потоки» будут работать, а наша экономика будет в шоколаде. Как говорится, кто сильнее, тот и прав. Надо их дожимать и никого не слушать. Эти бла-бла — очередное вранье», — убеждена Tatysa K.

Отдельные комментаторы отмечают, что у России есть и другие рынки сбыта, помимо Европы, поэтому угрозы со стороны США выглядят просто нелепо.

«Запуск трубопровода «Сила Сибири — 2» произойдёт в феврале 2022 года, перераспределение газовых потоков Российской Федерации неизбежно. Поэтому угрозы Нуланд не по адресу. Если запуска «Северного потока — 2» не случится по какой-то причине, то нам уже всё равно плевать. Мы ничего не потеряем, потому что все затраты окупились трижды за счёт высоких цен на газ в Европе», — указывает Илья Ж.

Напомним, 28 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила на брифинге Госдепартамента, что Америка добьётся остановки «Северного потока — 2» в случае «вторжения» России на территорию Украины.