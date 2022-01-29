Президент Украины Владимир Зеленский снова заявил о необходимости ввести против России превентивные санкции во избежание эскалации. Об этом украинский лидер сказал 28 января в ходе встречи с иностранными журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Когда ты один на один с очень непростым государством, то что такое санкции после? Как они касаются Украины? Зачем нам санкции потом, если полномасштабная война?» — приводит слова Зеленского украинское издание «Страна».

Заявление Зеленского обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time, VESTI и «Новое издание», а также на странице информационного агентства 112.ua в социальной сети Facebook. Многие выразили непонимание в связи с требованием Зеленского, который недавно пытался всех успокоить и заверить, что эскалации не будет.

«Он же недавно говорил, что Запад специально нагнетает. Опять дали новое указание?» — выразила непонимание Людмила Д.

«Хорошо предотвращать то, чего не будет», — с сарказмом добавил Алексей С.

«Стоп, так десять минут назад он заявил, что эскалации нет и всё прекрасно!..» — недоумевает R Ro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Может, Россия превентивно газ отключит?» — не без сарказма спросил SkulL.

«Байден вчера недостаточно охладил его пыл?» — задался вопросом Сергей.

«Нельзя вколоть антидот, не зная, какая змея укусила. Дурак!» — написал «Мирный».

"А за что санкции сейчас хочет? Из-за того, что армия России по своей стране катается?» — не понимает Тимур.

«Ну заставь ввести их сейчас, могучий правитель», — иронизирует Дмитрий.

«И кто после этого агрессор?..» — спросила Надежда.

«Санкции вводятся по факту чего-то», — подчеркнул «твой суверенитет».

«Кто о чём, а наши про санкции…» — отреагировал Yevhen V.

«Насмешил российские «Искандеры», — пошутил Евгений А.

«А ему не привыкать вводить санкции до совершения преступления по надуманному поводу», — отметил Shteger, вероятно, напоминая о санкциях Совета национальной безопасности и обороны Украины против оппозиционных телеканалов и политиков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Как бы галстук жрать не пришлось за эти санкции», — добавил Пашка88.

«Смотрю позорное выступление Зеленского перед иностранными журналистами. Стыдоба! Хоть бы подготовился. Еле языком ворочает, противоречит сам себе. То у него Путин нападает, то не нападает, то он встретиться хочет, то превентивные санкции. Какой-то несуразный пубертат», — прокомментировала встречу Зеленского с иностранными журналистами украинская журналистка Олеся Медведева в своем телеграм-канале «Леся из СТРАНЫ».

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