Киев, , 02:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоился информационной атакой Запада против России. В частности, украинский президент предполагает, что США специально преувеличивают угрозу якобы российского вторжения, сообщает газета The Politico.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В последнее время Зеленский стремится создать впечатление спокойствия и заявляет коллегам, в частности, президенту Джо Байдену, что противостояние с Россией не является таким уж страшным», — говорится в статье.

При этом, считает газета, Киев раздражен действиями администрации президента США. По мнению украинских официальных лиц, эвакуация американских дипломатов создала панику на Украине, а также обрушило финансовые рынки. Также Зеленский не исключает, что Вашингтон может специально нагнетать ситуацию вокруг Украины, чтобы пойти на договоренности с Москвой на иных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украину из США прибыл очередной груз с боеприпасами общим весом 81 тонна. При этом в течение недели на украинскую территорию должна прибыть еще одна партия военной помощи от Соединенных Штатов.