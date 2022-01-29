Мэрия западноукраинского Львова создала план национального сопротивления, в соответствии с которым местных жителей подготовят к обороне города на случай «российского вторжения». Об этом сообщается на сайте городского совета Львова.

Иван Шилов ИА REGNUM Военный

Городские власти решили обучить население основным боевым навыкам, оказанию доврачебной помощи, а также иным навыкам, необходимым для организации территориальной обороны на случай полномасштабных военных действий.

Два блока плана национального сопротивления также будут касаться взаимодействия и поддержки батальонов, работающих на территории города и области, а также — развития инфраструктуры территориальной обороны. Уточняется, что программа рассчитана на 2022−2024 годы.

Новость обсудили на украинском телеграм-канале Klymenko Time, а также на странице информационного агентства 112.ua в социальной сети Facebook.

«А план на случай остановки транзита газа не подготовили?» — с сарказмом поинтересовался Александр.

«А с мусором они уже разобрались?» — поинтересовалась Helen, напомнив о проблемах Львова с вывозом мусора.

«Короче, нарисовали пути отхода в Польшу. Примерно как план эвакуации во время пожара», — иронизирует Mirrolt.

«Какой у них может быть план, кроме как сидеть в схронах?» — недоумевает Alex_R.

«Это в рамках этого плана действий Львов всю страну своим мусором завалил?» — задался вопросом «Полиграф Шариков».

«Развитие инфраструктуры»… это новые схроны выкопать?» — смеется Людмила Ф.

«План простой — схрон», — шутит Victor.

«Смотришь на всю эту нынешнюю вакханалию и кажется, что пациенты психбольницы захватили власть», — отреагировал Александр.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дурдом

«Схроны уже копают?» — пошутил Алёша Д.

«Лемберг (Львов — М. Р.) поляки приберут», — пишет Kesha.

«Во-во, в случае большого шухера львовским надо на Запад смотреть с опаской, а не на Восток», — согласился с ним (Kesha) Vlad D.

«Такие смешные идиоты. Ещё окопы поучитесь рыть… Очень полезный навык в современных методах ведения войн», — добавил Den.

«Патриоты»-националисты своё дело сделали! Украину на куски, а сами бегом в объятия Польши!» — написала Людмила К.

«В плане три пункта:

1. Бежать в Польшу.

2. Забрать всех своих отпрысков.

3. Всем остальным, кто не успеет сделать драп, рыть схроны», — иронизирует Олег Дмитриевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Польша

«Странная вещь территориальная оборона. Все будут сидеть в своих областях и ждать прихода «агрессора». Какие-то удельные княжества…» — задумался Алексей С.

«Мэрии Лемберга надо подготовить план, как дружно со всей Галичиной свалить на свою историческую Родину! Вот это был бы план… Даже если бы такое произошло, то вы бы затоптали польских пограничников, стратеги!» — пошутила Маргарита Владимировна.

«А можно параллельно подготовить план, чтобы львовский мусор не путешествовал по всей Украине? Программа национального сопротивления ничего не предусматривает по этому поводу?» — спросил Олег Валентинович.

«План как быстрее удрать?» — смеется Vasya B.

«Выход по стрелке на Варшаву», — иронизирует Hennady T.

«Программа рассчитана на 2022−2024 годы. Ага, значит до 2024 года можно спать спокойно и обучаться? Подождёт Путин, пока мы научимся прятаться. Ой идиоты!» — не без юмора добавила одна из участниц обсуждения.

«План-то известен — вначале торжественная встреча, потом концерт, ну и банкет», — пошутила Марина М.

«Лучшее спасение будет — объявить Львов независимым от Украины государством и присоединиться к Польше!» — подытожила Галина Т.

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