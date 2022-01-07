7 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили сообщение мэра Львова Андрея Садового (опубликовано в социальной сети Facebook), посетившего вместе с сыновьями стрельбища в рамках подготовки к формированию отрядов территориальной обороны, где он учил детей «противостоять Москве».

Мирослава Романенко, , 17:03 — REGNUM Мэр западноукраинского города Львова Андрей Садовый учит своих сыновей противостоять «агрессии России». Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, опубликовав фотографии посещения вместе с сыновьями стрельбища в рамках подготовки к формированию отрядов территориальной обороны.

Андрей Садовый .president.gov.ua

«Это хорошая возможность научиться или освежить свои навыки обращения с оружием… пока имеем такого соседа, как Москва, эти умения являются обязательными для каждого украинца», — написал Садовый.

Запись мэра Львова обсудили на его странице в социальной сети Facebook, а также на странице издания «ШарийNET» в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. Часть комментирующих позитивно оценили посещение Садовым стрельбища вместе с детьми, однако были и те, кто критически оценил сообщение политика, не одобряя его воинственную риторику.

Андрей Садовый .president.gov.ua

«Дешевый понтовик. На полигон нужно идти, а не в квартирных условиях», — написал Роман Дмитриевич Д.

«Вы лучше все вместе на молитву встаньте к Богу, чтобы не было войны!» — призвала Людмила Т.

«Вот прямо хочется повоевать… Кто ищет, тот всегда найдет», — пишет Игорь Т.

«Какой ужас, таким образом война никогда не кончится, несчастные дети…» — добавила Olha K.

«В случае какого-то «шухера» один из первых свалит чартером куда-то подальше, как и большинство депутатов вместе с семьями…» — отреагировал Андрій К.

«Вы лучше хорошую дорогу на Польшу сделайте, а то в случае чего не успеете утикать (убегать — М. Р.)», — призвал Максим А.

«Вопрос к мэру города, имеет ли город бомбоубежища? Если да, то сколько их? В каком они состоянии?..» — поинтересовалась Liana W.

«А Садовый своих детей будет на войну посылать?» — задалась вопросом Наталья Ч.

«Вам это не поможет. Хочешь повоевать — поезжай на войну, клоун! Ещё и детей приплёл», — возмутился Sergey Z.

«Как такие «люди» оказываются у власти, известно только украинцам…» — добавил Серый Ч.

«Гитлер тоже организовал гитлерюгенд. Это плохо закончилось для гитлерюгенда», — отметил Александр О.

«А схроны копать он их уже научил?..» — с сарказмом спросил Андрей Т.

«Первым в Польшу свалит», — добавил Сергей Б.

«Небось, в подсобке триколоры припрятаны. На всякий случай!» — иронизирует Михаил Г.

«У Геббельса тоже были дети…» — подытожил Александр С.

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Напомним, ранее Андрей Садовый отказался выполнять решение суда Украины о выдаче родственникам останков советского разведчика Героя Советского Союза Николая Кузнецова.