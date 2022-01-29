Масштабные боестолкновения между вооружёнными силами Таджикистана и Киргизии на границе двух республик стали поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 29 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Военный

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«Когда это всё закончится? Когда эти республики уже наиграются в танчики и солдатиков? Все страны бывшего СССР словно с ума посходили!» — отмечает Olga Z.

Многие пользователи оказались в настоящем шоке от того, что страны, которые долгое время были частью единого государства, а ныне являются союзниками по ОДКБ, устроили кровопролитие на приграничной территории.

«И это участники ОДКБ? Они же должны быть союзниками! Что им там делить?!» — удивляется Карен Х.

Odkb-csto.org ОДКБ

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные приграничные конфликты играют на руку российским злопыхателям.

«А кто-то смотрит, потирая руки, и радуется — задача выполнена. Веками жили бок о бок. Что им там делить? Это только на радость врагам! Где мудрость?!» — вопрошает Елена С.

«Мы уже знаем, где подобные сценарии пишутся. И кто режиссёр, вернее продюсер, мы точно прекрасно знаем», — отмечает Дмитрий Т.

«Просто так, без поддержки в организации извне, такие столкновения не случаются. За всеми этими событиями притаилась некая сила, которая не хочет пока выходить из тени», — считает Tourist K.

Часть людей полагает, что подобные столкновения не происходят без участия третьих лиц. Граждане подозревают, что в этот раз постарался не только коллективный Запад, но и Турция.

«А вот и ещё один регион, а точнее сразу два, которые намереваются вспыхнуть вслед за Казахстаном. России готовят ещё подарочки. А кто это делает? А тот, кому это всё выгодно. Западу, включая Турцию, у которой очень много планов на счёт тюркского мира», — пишет Олег С.

«Виднеются уши Эрдогана в этом конфликте. Не надоело нашим властям изображать дружбу с Турцией? Разве неясно, что Анкара активно работает над деструктивными процессами в Средней Азии? Это сфера её влияния, а Москва свою силу в данном регионе пока не теряет, но и не наращивает, что крайне опасно!» — написал Леонид С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Ряд пользователей указывает на то, что Россию ждет ещё много подобных сюрпризов на территории союзных республик.

«Так называемый Запад не даст бывшим республикам Советского Союза жить спокойно. Народы Киргизии и Таджикистана, это всё не стоит того! Живите мирно!» — призывает Metin A.

Нашлись и те, кто просто призвал жителей Таджикистана и Киргизии не становиться жертвами междоусобных войн, а начать смотреть на вещи более ответственно и стремиться к миру.

«Чего кому не хватает? Люди, живите мирно! Есть кусок хлеба, здоровы родные, над вами мирно светят на небе звёзды. Жизнь одна, и отдавать её ради портфелей гнилых политиканов не стоит!» — обращает внимание Антонина С.

Напомним, 27 января на границе Таджикистана и Киргизии произошли масштабные боестолкновения между вооружёнными силами республик. МЧС Киргизии сообщило о том, что из-за вооружённого конфликта, произошедшего на киргизско-таджикской границе, эвакуировано 24 237 человек, проживающих в приграничных районах Киргизии.