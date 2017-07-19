На границе Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка между военнослужащими двух государств. Есть информация о раненых и одном погибшем. Местные жители в близлежащих к границе населенных пунктах остались без электричества. Идёт эвакуация. Таджикистан стягивает технику и военных к месту конфликта.

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