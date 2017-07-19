27 Января
 
21:59

Власти Киргизии начали эвакуацию жителей из приграничных населенных пунктов.

21:59

Как передают «Вести», стороны обвиняют друг друга в обстрелах, растет число раненых с обеих сторон.

21:58

Погранслужба Киргизии сообщает, что Таджикистан стягивает технику и военных к границе.

21:58

Поступили данные о 17 раненых в результате конфликта.

21:57

Генсек ОДКБ призвал Таджикистан и Киргизию немедленно прекратить огонь на границе между странами.

21:57

Глава ОДКБ провёл переговоры с Таджикистаном и Киргизией.

21:56

На границе с Таджикистаном ранены четыре военных из Киргизии.

21:55

В Киргизии перешли на усиленный вариант службы на границе с Таджикистаном.

21:54

Перестрелка произошла в селе Сомониён близ города Исфара (Таджикистан).

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21:54

Житель Таджикистана погиб в ходе перестрелки на границе с Киргизией.

21:52

На границе с Киргизией ранены 11 граждан Таджикистана