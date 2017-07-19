Власти Киргизии начали эвакуацию жителей из приграничных населенных пунктов.
Как передают «Вести», стороны обвиняют друг друга в обстрелах, растет число раненых с обеих сторон.
Погранслужба Киргизии сообщает, что Таджикистан стягивает технику и военных к границе.
Поступили данные о 17 раненых в результате конфликта.
Генсек ОДКБ призвал Таджикистан и Киргизию немедленно прекратить огонь на границе между странами.
Глава ОДКБ провёл переговоры с Таджикистаном и Киргизией.
На границе с Таджикистаном ранены четыре военных из Киргизии.
В Киргизии перешли на усиленный вариант службы на границе с Таджикистаном.
Перестрелка произошла в селе Сомониён близ города Исфара (Таджикистан).
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Житель Таджикистана погиб в ходе перестрелки на границе с Киргизией.