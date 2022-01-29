Заявление заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Зайцева о том, что без западной «помощи» конфликт на Украине был бы уже давно урегулирован, но некоторые страны пытаются рассорить два народа и создать очаг нестабильности в Европе, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 29 января в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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«Нагнетают — это правда. И нагнетают уже давно — начиная с 2008 года, когда Грузия напала на Южную Осетию. Россия тогда впервые дала западным марионеткам серьёзный отпор. После такого, конечно же, Вашингтон любовь к Москве не питал. А после Крыма тут и разговоров быть уже не может», — уверен Николай П.

Многие пользователи пришли к выводу, что западным странам глубоко наплевать на то, собирается ли Россия на самом деле нападать на Украину либо же у неё вообще таких намерений не имеется. США и их союзникам важно, чтобы Российская Федерация была загнана в угол.

«Хитро всё обставили. Теперь любые учения можно трактовать в качестве угрозы Украине и накладывать санкции на трубопроводы, банки, металлургию. Украина получила «джавелины» и «стрингеры», а Россия должна молчать в тряпочку! Вот такая у них логика», — указывает Ефим К.

Некоторые комментаторы отмечают, что данная позиция российского МИД не только должна дойти до западного слушателя и читателя, но быть в постоянном поле зрения иностранных граждан по всему миру.

«Нужно погромче обозначать это мнение. А то уже мои знакомые итальянцы звонили и грозили русским пальчиком. Их так там обрабатывают, что они полностью уверены в агрессивности русских. Нужно вести альтернативную агитационную работу и не стесняться этого!» — призывает Katy K.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут

Часть людей считает, что российскому руководству пора сформировать мощный информационный противовес всей той лжи, которая льётся на нашу страну со стороны Запада.

«Нужно создать мощный интеллектуальный и информационный противовес на вызовы пропаганды Запада и в особенности их прислужников», — поделился своим мнением Слава Б.

Ряд пользователей указывает на то, что США намерены добиться того, чтобы Россия и Украина сошлись в смертельном поединке.

«НАТО спит и видит войну между народом Украины и России. Нельзя им доставлять радость. Надо идти другим, мирным путём!» — считает Алла С.

«Может быть, хватит сопли жевать? Кому вы это рассказываете? Все и так прекрасно знают, что США и их марионетки лгут. Лгут и не краснеют, потому что могут себе это позволить! А российский МИД в очередной раз выставляет Россию в качестве груши для битья. Спасибо! Но, может быть, всё-таки хватит?!» — вопрошает Сергей Е.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Российская угроза

Нашлись и те, кто убежден, что российские власти должны работать в разы решительнее и жёстче, потому что позиция мягкой силы в данной ситуации начинает представлять угрозу будущему нашей страны.

«Неужели нет управы за клевету на страны, ведь за клевету на одного и более лиц в каждой стране судят по всей строгости закона. А тут открыто выдают свои желания начала войны за истину. Они всё равно продолжают распылять свою ненависть, обманывать весь мир. Зачем? Ради разжигания аналогичной ненависти в ответ? Как же темно должно быть в умах тех, которые охотно верят откровенной лжи, надеясь на вечность своих позиций и денег в заграничных банках, ради которых они и пошли на это», — написала Sija T.

Напомним, 27 января заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил на брифинге о том, что без западной «помощи» конфликт на Украине был бы уже давно урегулирован, но некоторые страны пытаются рассорить два народа и создать очаг нестабильности в Европе.