Информация, согласно которой министерство обороны Украины начало планировать организацию «народного сопротивления» в случае «нападения России», вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 29 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Цирк во главе с шоуменом продолжается», — написала Елена Д.

Многие пользователи были крайне удивлены такими намерениями украинских военных. Граждане отмечают, что в стране существуют гораздо более существенные и, что важно, реальные проблемы, нежели выдуманные угрозы о нападении России.

«А с коррупционерами на Украине нет желающих бороться?» — интересуется Григорий К.

«А кому эти сопротивленцы будут сопротивляться-то? Кто наступает? Лучше бы все силы на борьбу с ковидом бросили, а они такой дичью маются!» — отмечает Татьяна К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут!

Некоторые комментаторы отмечают, что украинские власти сводят своё население с ума — постепенно и планомерно. А делается это для того, чтобы проворачивать свои грязные делишки, пока растерянные граждане ждут нашествия врагов.

«Это всё паранойя, навязанная населению незаконно пришедшими к власти правительственными кругами. Для этого-то и психиатрию упразднили на Украине и самую дешёвую водку во всей Европе разливать стали, даже наркотики легализовали», — указывает Сергей Л.

Часть людей полагает, что украинский народ должен переживать только по поводу нападения своих военных на собственную страну, как это случилось с жителями Донбасса.

«Уже нечему удивляться. Вначале бомбили своих сограждан на востоке, а теперь нагнетают страх в головах остальных украинцев. Президент Зеленский, наверное, забыл что он уже давно не на сцене, чтобы разыгрывать такие абсурдные сценки», — подозревает Анна Ш.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Ряд пользователей указывает на то, что лучше украинцев вообще не трогать, иначе можно будет вызвать к себе ещё большую ненависть и агрессию.

«Не надо им мешать, пускай придуриваются! Они же сами выдумали себе проблему, вот пусть сами с собой и воюют. В лесах там пускай прячутся. Это их дело, как с ума сходить», — считает Катерина К.

«Да уж, тут не психолог, а психиатр нужен. Кукуха поехала у людей на Украине окончательно. А вообще, забавно наблюдать, как эта страна скатилась в своё первоначальное состояние. Махно на них не хватает», — пишет Юра Б.

«Были уже такие учения. Так же истерили. Всё закончилось, как известно, ничем», — пишет Иннеса И.

Отдельные комментаторы убеждены, что если данная инициатива найдёт свою прямую реализацию, то в данном случае всё оружие, которое будет выдано населению для отражения «российской агрессии», так или иначе, попадёт в руки представителей украинского криминального мира.

«Не для простых граждан эта инициатива создана. Целью её является легализация передачи летального оружия в руки определённых ОПГ. Списки лиц для выдачи оружия есть у тех, кто эту махинацию активно на Украине продвигает», — уверен Кирилл В.

«Сейчас оружие всяким отморозкам раздадут, а они потом страну на куски порвут. В прямом и переносном смысле», — предрекает Gennadi B.

Напомним, 26 января издание Foreign Policy опубликовало материал, согласно которому министерство обороны Украины начало планировать организацию «народного сопротивления» в случае «нападения России». Суть заключается в том, что ведомство намеревается сформировать вооружённые бригады в крупных украинских городах и столице страны для защиты флангов армии Украины.