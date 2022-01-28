В Южной Корее обсудили отмену ограничений на въезд иностранцев из 11 африканских стран.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм в период пандемии

По сообщениям южнокорейских СМИ, представители Центрального штаба по борьбе с инфекционными заболеваниями сообщили, что с 4 февраля карантин для всех иностранцев, въезжающих в страну, будет сокращен с десяти до семи дней. Кроме того, будут сняты ограничения на въезд по краткосрочным визам из одиннадцати стран Африки.

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Известно, что данная мера введена в связи с тем, что штамм «Омикрон» стал доминирующим во всем мире и было установлено, что карантинные ограничения для отдельных стран неэффективны.

Напомним, что, согласно новым правилам, при въезде в Южную Корею все иностранные граждане должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до прибытия.

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«Зачем привитым целую неделю сидеть в карантине?» — интересуется eung***.

«На мой взгляд, если вакцинация пройдена и ПЦР-тест отрицательный, изоляция не нужна», — пишет noma***.

«Мне кажется, если бы директор моей школы был президентом, то он бы принял решение, которое было бы в разы лучше, чем это», — предполагает 6622***.

«Иностранцы сдают ПЦР-тест до прилета, после прилета, кроме того, их сажают на карантин до получения результатов… Мне кажется, в случае отрицательных результатов у вакцинированных карантин — нецелесообразен», — отмечает jeju***.

Arne Müseler. www.arne-mueseler.com Аэропорт Сеула

«Давайте не будем забывать о том, что делегация президента недавно привезла «заразу» из стран Ближнего Востока», — напоминает drji***.

«Не следует помещать в карантин вакцинированных, такими темпами турфирмы обанкротятся!» — пишет deso***.

«Вся эта схема — пустая трата времени и налогов, а также нарушение свободы!» — отмечает blue***.

«Почему нельзя сократить карантин для привитых до одного или двух дней?» — интересуется cher***.

«Может, ещё на месяц всех на карантин посадим?» — вопрошает jkmn***.

«Давайте признаем, что коронавирус — это просто грипп, и вернемся к обычной жизни!» — призывает bgki***.

«Почему своих граждан вы держите на карантине 10 дней, а иностранцев семь дней?» — негодует chl9***.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

«Наше правительство в очередной раз показывает себя некомпетентным…» — отмечает cho7***.

«Зачем вы работаете над тем, чтобы позволить ещё большему числу иностранцев въехать в нашу страну?» — интересуется hann***.

«Абитуриентов и тех, кто приехал по работе, могут освободить от обязательного карантина. И в чем тогда смысл?» — вопрошает bios***.

«Мы должны срочно закрыть границу и никого не пускать!» — призывает ostu***.