Сеул, , 14:34 — REGNUM В Южной Корее ужесточили правила въезда в страну. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

Южная Корея. Общественный транспорт

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С 20 января для перемещения из аэропорта к месту жительства прибывающие из-за рубежа должны будут использовать только специальные карантинные автобусы, поезда, такси или личный автомобиль.

Кроме того, период действия результатов ПЦР-теста будет сокращен до 48 часов. Ранее результаты действовали в течение 72 часов.

Также будет действовать система автоматической отмены рейса, которая приостанавливает полеты, если на борту будут присутствовать трое или более инфицированных.

Кроме того, в случае, если в прибывшем самолёте будут выявлены трое или более инфицированных пассажиров, полёты по данному направлению могут быть прекращены на одну неделю.

С 15 декабря 2021 года по 11 января текущего года под данные ограничения попали 24 рейса из одиннадцати стран.