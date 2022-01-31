В регионы России стала поступать детская вакцина от COVID-19. На этом фоне власти стали приводить угрожающие цифры роста заболеваемости среди детей, а на совещании у президента 26 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что за последнюю пару дней рост госпитализаций среди детей составил 36,5% и что они очень переживают… При этом Владимир Путин указал на главное, что беспокоит сегодня людей, — это отмена плановой медпомощи: «Всё-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать всё возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась».

Ланс Калкин. Общественный вакцинатор (фрагмент)

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Чиновники заявляют о том, что вакцинация несовершеннолетних от этой инфекции будет осуществляться только на добровольной основе. Вместе с тем в СМИ было опубликовано мнение директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, который считает, что доля вакцинированных от COVID-19 среди детей должна быть такой же, как и среди взрослых — 70−80%.

Люди помнят, чем обернулась якобы добровольная вакцинация от COVID-19 для взрослых, поэтому новости о вакцинации детей вновь всколыхнули социальные сети.

В одной из групп Самарской области в социальной сети, под постом о вакцинации детей пользователи оставили сотни комментариев. Самым одобряемым оказалось мнение Дмитрия Ю. о том, что «На кону большие деньги. Здоровье граждан здесь не имеет значения». Этому комментарию поставили «лайк» почти 600 пользователей социальной сети, а Марина Ш. отметила, что «все хвалят товар, который хотят продать. И здесь не исключение. Они все что угодно скажут, лишь бы продать». Ее поддержала Ульяна Д, которая предположила, что «деньги хотят скорее всего отмыть и до детей добрались».

«Вакцину хотят испытать на наших детях?» — недоумевает Олеся Б.

«Надеюсь, все медики школьные и садовские в курсе, что без согласия родителя этого делать не стоит, ибо ничего хорошего из этого не выйдет. Ведь любой нормальный родитель за своё дитя готов пойти на многое. Пора уже им задуматься об этом прямо сейчас», — этот комментарий Татьяны М. одобрили более ста пользователей соцсети.

Irkobl.ru Вакцина «Спутник М»

Более ста пользователям понравился и комментарий Сергея Д, который предостерег вакцинировать детей без согласия родителей: «Руки уберите от детей!»

Дарья А. вспомнила детей, которые остались без попечения родителей: «Жаль детей из детских домов. Им ведь в первую очередь поставят». И с ней согласился Владимир Б., предположив: «Детдомы все заколят! А потом и до школ доберутся!»

«Только попробуйте насильно вакцинировать детей, миллионные иски полетят сразу», — сообщил Андрей С. Кто-то из пользователей засомневался в том, что в случае осложнений кто-то понесет ответственность: «И никому ничего не будет».

«Что ж за жизнь-то такая пошла, веры никому нет и медикам уже тоже, к сожалению», — возмущается Вера Р.

Оксана Н. отметила, что «Какая бы ни была статистика, правдивая или искаженная, в ней нет смертности детей. Если оправдываться тем, что дети — переносчики и распространители вируса, так и привитые тоже — переносчики и распространители».

Лидия Е. отметила, что «умные родители никогда и ни за что не разрешат детям делать неисследованную вакцину».

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

Наталья Н. поинтересовалась: «А где доказательства её эффективности против последних штаммов вируса?»

Напомнив, что «не имеют права без согласия родителей прививать детей», Светлана Г. предложила: «Своих детей пусть вакцинируют».

Примечателен комментарий Анастасии С., который в целом характеризует отношение российского общества к вакцинации от COVID-19. Она сообщила, что из всего класса родители только шести школьников согласились на вакцинацию детей, только каждый пятый: «Из 30 человек в классе родители только шести школьников согласились на вакцинацию детей от ковида. Вчера в родительском чате опрашивала учитель поименно».

То есть 80% против.