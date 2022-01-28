США запросили проведения заседания Совета Безопасности ООН в связи с опасениями относительно ситуации на Украине. Об этом 28 января сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в Совбезе.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«США запросили проведения открытого заседания СБ ООН по Украине на понедельник (31 января — М. Р.)», — сообщает источник.

Новость обсудили читатели украинских телеграм-каналов «Новое издание», Klymenko Time и VESTI.

«Пусть лучше за Кубу переживают…» — не без сарказма отметил Nikolay.

«Что там с Ираном? Что там с Сирией? Что там с Ираком? Что там с Афганистаном?» — отреагировал один из участников обсуждения.

«Ты смотри, как они хотят войнушку нам устроить», — пишет Саша.

«Прямо всё делают для того, чтобы это началось! От же твари!» — в свою очередь не выдержала Наталья М.

«Такое впечатление, что весь мир с ума сошел. Россия уже… [устала] идиотам повторять, что Украина ей… не нужна. Тем более проводить военные операции на этой проклятой и проданной земле», — пишет «Kіевлянинъ».

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Сами придумали, сами испугались. Самостоятельные», — иронизирует Sergey.

«Нужно встречное предложение — созвать Совбез ООН в связи с полномасштабным вторжением США на территорию Украины!» — не без сарказма добавил Sergey Z.

«США имитируют бурную деятельность в отношении «поддержки» Украины. После побега из Афганистана пытаются соскочить не так резко. Типа сохранить лицо», — считает Анжелика.

«А смысл сего заседания при вето у России и Китая? Ещё бы в ПАСЕ обсудили…» — недоумевает Vlad D.

«Не скажите! Падающий рейтинг демократов немного выровнялся. Основная суть этой возни — работа на внутреннего потребителя», — ответил ему (Vlad D.) Виктор.

«А выполнение Украиной Минских [соглашений] они обсудить не хотят?» — в свою очередь поинтересовался Евгений.

«Ждут открытия Олимпиады в Китае», — предположил Valeriy M.

N509FZ Часы обратного отсчета зимних Олимпийских игр 2022 в универмаге Wangfujing

«А поставки оружия США и Британии на Украину не хотят обсудить? Ну как обычно», — отреагировал Sergey B.

«Попытаются коллективно давить на Россию, замыливать Минские соглашения, предлагать решения дипломатическим путём (типа Россия этого не делала), оттягивать время для манёвров. Они до сих пор не поняли, что русские уже давно не позволяют навязывать им чьи-то правила игры», — отметила Ирина219.

«Складывается впечатление, что США больше всех топят за то, чтобы РФ напала на Украину. Только и разговоры у них об этом», — подытожил участник обсуждения под псевдонимом «Жизнь в картинках».

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