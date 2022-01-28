28 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим делам Виктория Нуланд призвала Китай повлиять на Россию и склонить ее к дипломатии в ситуации с Украиной.

Мирослава Романенко, , 12:02 — REGNUM Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим делам Виктория Нуланд призвала Китай повлиять на Россию и склонить Москву к дипломатии в ситуации с Украиной.

Советский плакат «Вашингтонская голубка». 1953

«Мы призываем Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы склонить ту к дипломатии, так как, если на Украине начнется конфликт, это не будет чем-то хорошим для Китая», — приводит слова Нуланд ТАСС.

По словам заместителя госсекретаря США, мировая экономика и энергетическая сфера значительно пострадают из-за эскалации.

«Всем нам будет сложнее вернуться к тому, чем следует заниматься», — резюмировала она.

Заявление Виктории Нуланд обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time и «Новое издание». Многие критически отнеслись к заявлению Нуланд, указав на то, что для США Китай — враг.

«Как, у врага просят? Сюрреализм какой-то», — недоумевает Александр.

Виктория Нуланд U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«Сами не справляемся, Китай, помогите. Выходит так», — с сарказмом добавил Роман.

«США призывают своего врага №1 повлиять на Россию. Уже смешно», — отметил Zsamoan.

«Меньше лезьте — и просить никого не придётся. Займитесь своими проблемами, а не создавайте их другим», — призвал «Р».

»Китай их еще не послал? А они могут. Не церемонятся с ними», — написал Pampam.

«Больные на всю голову», — не выдержал Kirill.

«[Это] больше похоже на конвульсии», — отметил Макс Д.

«Похоже на дымовую завесу. Можно рассказывать всему миру что угодно, но делать мы будем свое…» — прокомментировал «А».

»В который раз я убеждаюсь, что у янки крыша едет», — отреагировал Александр.

«Да, Китай сразу побежал, споткнувшись на бегу», — смеется Al GL.

«Суть этого заявления — показать, что полосатые… за мир и всячески призывают Россию к деэскалации. Сами же при этом накачивают Украину оружием. Чтоб когда начнется шухер, орать на весь мир: «Смотрите, мы мирные, это все они!» — прокомментировал Gordon Kast.

Украинский и американский военные (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«[Американцы] вообще уже берега попутали», — смеется Irina B.

«Как они достали указывать всем!» — возмутился Artem R.

«Что они там курят?» — иронизирует Sergey R.

«Сначала они душат Китай, а теперь попрошайничают!» — подытожил Georgy M.

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