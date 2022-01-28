Мирослава Романенко, 28 января 2022, 12:02 — REGNUM Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим делам Виктория Нуланд призвала Китай повлиять на Россию и склонить Москву к дипломатии в ситуации с Украиной.
«Мы призываем Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы склонить ту к дипломатии, так как, если на Украине начнется конфликт, это не будет чем-то хорошим для Китая», — приводит слова Нуланд ТАСС.
По словам заместителя госсекретаря США, мировая экономика и энергетическая сфера значительно пострадают из-за эскалации.
«Всем нам будет сложнее вернуться к тому, чем следует заниматься», — резюмировала она.
Заявление Виктории Нуланд обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time и «Новое издание». Многие критически отнеслись к заявлению Нуланд, указав на то, что для США Китай — враг.
«Как, у врага просят? Сюрреализм какой-то», — недоумевает Александр.
«Сами не справляемся, Китай, помогите. Выходит так», — с сарказмом добавил Роман.
«США призывают своего врага №1 повлиять на Россию. Уже смешно», — отметил Zsamoan.
«Меньше лезьте — и просить никого не придётся. Займитесь своими проблемами, а не создавайте их другим», — призвал «Р».
»Китай их еще не послал? А они могут. Не церемонятся с ними», — написал Pampam.
«Больные на всю голову», — не выдержал Kirill.
«[Это] больше похоже на конвульсии», — отметил Макс Д.
«Похоже на дымовую завесу. Можно рассказывать всему миру что угодно, но делать мы будем свое…» — прокомментировал «А».
»В который раз я убеждаюсь, что у янки крыша едет», — отреагировал Александр.
«Да, Китай сразу побежал, споткнувшись на бегу», — смеется Al GL.
«Суть этого заявления — показать, что полосатые… за мир и всячески призывают Россию к деэскалации. Сами же при этом накачивают Украину оружием. Чтоб когда начнется шухер, орать на весь мир: «Смотрите, мы мирные, это все они!» — прокомментировал Gordon Kast.
«[Американцы] вообще уже берега попутали», — смеется Irina B.
«Как они достали указывать всем!» — возмутился Artem R.
«Что они там курят?» — иронизирует Sergey R.
«Сначала они душат Китай, а теперь попрошайничают!» — подытожил Georgy M.
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