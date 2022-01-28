Появление в публичном пространстве зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева с заявлением о бессмысленности нового локдауна соцсети восприняли с известной долей юмора. Люди заметили также, что бывший руководитель российского правительства в последнее время зачастил с заявлениями. С чего бы? Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии из соцсетей и мессенджеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Отрадно, что в инфополе забросилось понятие «бессмысленно». Ждем дальнейшего включения логики», — отметила в телеграм-чатеИА REGNUM Ирина Муха.

«Дал команду…» — соглашается Жора.

«Интересно, господ-либералов и господина Медведева, что, не волнует здоровье нации? Только изоляция, аккуратность в общении являются главным методом борьбы с этой страшной инфекцией… и, конечно, прививки по максимуму», — замечает на своей станице во «ВКонтакте» Вадим Гергиев.

«Санитаром надо поработать в ковидятнике, чтобы понять, надо или не надо. Бешеная нагрузка на врачей», — предлагает участница группы ИА REGNUM «ВКонтакте» Лариса Пешкова.

Minzdrav.gov.ru «Красная зона» ковидного госпиталя

«Сейчас смысла в локдауне нет. А вот останавливать оказание плановой медицинской помощи из-за пандемии есть?» — спрашивает Игорь Басов.

«Никто его и не просил, просто границы страны нужно было вовремя закрыть. И меры непонятные: сейчас запрещается, завтра разрешается», — отозвалась о локдауне Любовь Орлова.

«И в чём была необходимость ввода первого локдауна??? Тема не раскрыта», — считает М.

«А у нас был локдаун? У нас был нокдаун», — иронизирует Андрей Мосолов.

«Масочки покупают, а денежки капают. Кто же откажется от такого бизнеса?» — замечает Фёдоров.

«С Медведевым только сейчас три новости в ленте. Что случилось? С чего вдруг такая активность?» — спрашивает С.

«Создается впечатление, что Димон у нас стал негласным «мудрецом из люка». Как только возникает в стране проблема, которую сложно решить, — обращайтесь к Медведеву, у него есть ответы на все вопросы! А локдаун нам сейчас не нужен по простой причине — кто же в локтаун воевать будет!» — иронизирует Владимир П.

«Уж простите, но всё, что сегодня говорит Д. Медведев, на мой взгляд, преследует единственную цель — напомнить обществу о своём наличии. По большому счёту за всю свою жизнь во власти зарекомендовал он себя посредственностью, и граждане страны рады, что он, слава богу, ничего плохого для неё не успел сделать», — поделился мнением Юрий Киселёв.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

«Вода мокрая, земля круглая. Капитан Очевидность», — отмечает Мирослава.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в условиях появления новых штаммов коронавируса смысла в очередных локдаунах нет, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью ряду российских СМИ.

По его словам, такая мера была необходима на самой первой стадии пандемии, потому что никто не понимал, как с этим бороться. Медведев также отметил, вирус бы умер, если бы всех удалось на две недели запереть в квартирах.

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