Трансляция телеканала CNN перед интервью с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которой украинский город Харьков был обозначен как российский, вызвала бурную реакцию интернет-сообщества. Граждане оставили свои комментарии 27 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

Magnus Fröderberg Йенс Столтенберг

«Уже?! А в России кто-нибудь знает, что мы уже вторглись в Украину? Бросайте самовар и ватрушки и скорее подыгрывать американцам!» — призывает Елена Л.

Многие пользователи тут же предположили, что американские СМИ уже готовы к такому развитию событий, что часть украинских городов вновь окажется в составе большой России.

«Может быть, они что-то знают о будущем? Или страницы сценария слиплись, и это уже следующая «сцена»?» — задаётся вопросом Светлана К.

Некоторые комментаторы отмечают, что, судя по всему, американские власти и НАТО готовы к тому, чтобы Россия забрала себе часть населённых пунктов Украины.

«Что, фальстарт? Типа Россия уже вторглась на Украину, но это сюжет был снят для следующей недели? Вот что бывает, когда фабрикуют новости. Весь состав канала CNN следует внести в базу данных сайта «Миротворец», — считает Marina L.

(сс) Charles Atkeison Студия CNN

Часть людей полагает, что решающим фактором в этом деле оказалась антироссийская истерика, а также свою роль сыграла нервозность по поводу вероятности возникновения большой войны.

«А что удивляться? Истерия в западном медийном пространстве в отношении России зашкаливает!» — отмечает Николай Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что рядовому телезрителю в Америке глубоко наплевать как на Россию, так и на Украину, потому что для него это события, происходящие на другом конце земного шара.

«Топографический кретинизм? Так, может, они так и перепутали территорию, которая готовиться к агрессии? Если в реальности Украина готовится к наступлению на Донбасс, а Харьков — русский город, значит, по версии американцев, Донбасс находится под угрозой нападения со стороны России. Вот такой вот винегрет вырисовывается. Но американскому зрителю, собственно, плевать, его это мало волнует», — убеждён Андрей Б.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский на линии соприкосновения в Донбассе

«Это ярко показывает и говорит о том, что им глубоко наплевать, где находится Украина, где находится Харьков. Сказали писать о России ложь — вот они и стараются из всех сил, выдумывают всяческие невероятные вещи. Им за это ещё и платят», — заметила Марина У.

Отдельные комментаторы отмечают, что украинцам стоит подумать над тем, почему столь небрежно в западных СМИ обсуждают тему Украины и всё, что с ней связано.

«Это всё про то, что Украину как государство не очень-то и знают в Америке. Дали «фас», а что и как, да кому оно надо?!» — отмечает Валентина Г.

«Да им на самом деле пофигу. Для них всё пространство бывшего СССР — один и тот же полигон для отработки своих экспериментов. Что Россия, что Украина — одно и то же. Просто одна уже лежит, а другая чего-то сопротивляется. Не обращайте внимания», — пишет Ольга П.

Напомним, 26 января телеканал CNN 20 секунд обозначал Харьков в качестве российского города в сюжете о военных учениях России, транслировавшийся перед интервью с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.