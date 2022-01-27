Обращение главы фракции «Единой Россия» в Госдуме Владимира Васильева к руководству Российской Федерации с просьбой оказать помощь Донецкой и Луганской Народным Республикам в виде военной продукции для сдерживания украинской агрессии стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё отношение к этому 27 января в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение Донбасса

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»Правильно. Я за! Давно нужно было это сделать!» — поделился своим мнением Дмитрий В.

Многие пользователи пришли к выводу, что российские власти слишком затянули с военной поддержкой Донецка и Луганска, ведь уже долгое время западные страны в открытую поставляют на Украину летальное оружие, натравливая местный режим на жителей Донбасса.

«Давно пора было их вооружить! Следует обеспечить Донецк и Луганск самыми современными средствами обороны, включая всё то, что не позволит Украине доминировать в небе!» — пишет Владислав К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия не может бросить жителей ДНР и ЛНР, и не только потому, что там проживает большое количество российских граждан, но и в связи с тем, что обезумевшая от своей русофобии Украина, расправившись с республиками, в конечном счете бросится и на территорию Российской Федерации.

«Россия за мир! Нужно помогать ДНР и ЛНР. Нельзя оставлять людей в беде. Если бросить их на съедение Украине, то вскоре эта Украина уже будет откусывать наши территории!» — предупреждает Нина Г.

«А всего лишь надо было в 2014-м не останавливать наступление ополчения. Но решалы из Кремля всех типа переиграли. Теперь приходится иметь дело с накачанной вооружением Украиной. Стоило оно того? Поторговались с НАТО? Теперь будут трупы. Но если республики не вооружить, то их будет ещё больше!» — считает Карл М.

Татьяна Полоскова ИА REGNUM Разрушенный частный сектор после обстрелов ВСУ. Донецк

Часть людей предрекает украинским военным тотальное поражение в случае, если российская армия окажет полноценную поддержку дружественным республикам Донбасса.

«Ну что тут сказать, Украина допрыгалась: семь лет не могла мирно решить вопрос, украинские власти так и не смогли прекратить военные преступления. Будут теперь в котлах ополченцам дарить хвалёные «Джавелины», а потом ещё и кредит за них выплачивать», — предрекает Иван Г.

«Дух ВСУ слаб. Украинские военные реально понимают, что придётся воевать против своих православных, а ещё на их стороне Россия. Поэтому в атаку они полноценную пойти не могут, она просто рассыплется», — предполагает Павел К.

Другие же уверены, что Украина сошла с ума, а значит, война будет носить крайне неадекватный характер с совершенно непонятным исходом.

«Украинские военные снабжены западным оружием, натасканы и обозлены. Всё сделано для того, чтобы они пошли в безумную атаку, не задумываясь о том, что будет их ждать за линией соприкосновения. Надо быть наготове, как ЛДНР, так и России», — указывает Андрей Б.

Ряд пользователей указывает на то, что на Украине, как и на Западе, уже всё готово к тому, чтобы устроить резню в Донбассе. Осталось только выбрать подходящий момент, пишут граждане.

Mil.gov.ua Танки ВСУ ведут огонь

«Украина и Запад ждут начала Олимпиады. Американцы хотят сделать подлянку Китаю при помощи России. Из нас активно делают козла отпущения», — указывает Дима К.

«Эта натянутая струна должна лопнуть. Война рано или поздно начнётся, это всего лишь вопрос времени. Российская Федерация должна покончить с этим режимом на Украине, иначе тот станет угрозой не только для ДНР и ЛНР, но и для всей России», — поделился своим мнением Владислав А.

Напомним, 26 января глава фракции «Единой Россия» в Госдуме Владимир Васильев обратился к руководству Российской Федерацией с просьбой оказать помощь Донецкой и Луганской Народным Республикам в виде военной продукции для сдерживания украинской агрессии.