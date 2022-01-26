Информация, согласно которой компания «Газпром» нарастила транзит газа через территорию Украины в Европу, увеличив прокачку более чем на 20% по сравнению со средним уровнем прошлой недели, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 26 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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«Чёрт возьми! Зачем?! Они к нам с войной, а мы им газ больше поставлять стали?! Что за абсурд?!» — возмущается Катерина К.

Многие пользователи оказались в настоящим шоке от того, что в преддверии войны российская газовая компания решила нарастить поставки топлива через воинствующую Украину.

«Наверное, Украина сильно просила? Или просто баблишко очень захотелось нашим капиталистам? Какая всё-таки Россия принципиальная страна!» — написал Михайло М.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобное решение явным образом демонстрирует миролюбивое отношении Российской Федерации к Украине.

«И это при том, что Россия якобы на кого-то нападать собиралась. А может это всё для отвода глаз? Типа маскировка! Короче, эту недельку газ качаем по Украине, а нападем со следующей!» — издевается Владислав Б.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут

Часть людей полагает, что подобные действия являются попыткой российских властей заставить Киев отказаться от нападения на жителей Донбасса, манипулируя объёмами транзита газа.

«Украинцев пожалели и успокоили. Пока идёт прокачка, «войны» не будет, несмотря на все завывания с Запада. Загнанная в угол крыса способна на неадекватные, а часто и самоубийственные действия, но ради еды она способна вообще на всё!» — поделилась своим мнением Татьяна Х.

Ряд пользователей указывает на то, что простым украинцам не стоит рассчитывать на то, что деньги от транзита газа пойдут на улучшение их жизненных условий.

«Даже если «Газпром» в пять раз увеличит поставки газа через Украину, народу этой страны всё равно легче жить не станет. В верхах все думают, какие налоги еще ввести, как простого человека до нитки выжать. Одной рукой дают 1000, другой забирают 3000. Поэтому ждать, что дополнительная выгода от транзита пойдёт в украинский бюджет — крайне наивная надежда», — считает Александр О.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Национализм на Украине

Другие же убеждены, что несмотря ни на что, доходы от продажи российского газа за рубеж носят стратегический характер и лучше, если мы будем продавать больше топлива, что позволит в непростое для России время в большем объёме наполнить бюджет страны.

«Доходы и налоги «Газпрома» обеспечивают существенную часть пенсий и зарплат российских бюджетников. А сейчас, между прочим, цены в Европе очень высокие. «Газпром» продал почти 75% своих запасов в хранилищах в Европе. Поэтому неудивительно, что транзитная труба будет работать на полную катушку в таких условиях», — отмечает Alexey Z.

«Стоит заметить, что полностью эта транзитная труба всё равно не используется. И это несмотря на огромную прибыль от продажи газа, которую сейчас получает «Газпром», сбывая топливо в Европе. Всё-таки украинцам не перепала удача оказаться у кормушки. Всё ещё морят голодом», — пишет Арсений У.

Напомним, 25 января стали известны данные «Оператора ГТС Украины» и словацкого оператора ГТС Eustream, согласно которым компания «Газпром» нарастила транзит газа через территорию Украины в Европу, увеличив прокачку более чем на 20% по сравнению со средним уровнем прошлой недели.