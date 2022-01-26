Заявление высокопоставленного представителя администрации США о том, что финансовые ограничения, которые США намерены ввести против России в случае обострения ситуации на Украине, будут тяжелее, чем в 2014 году, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свои соображения по этому поводу 26 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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«А сами не боитесь остаться без нефти, товарищи американцы?» — обращается с вопросом Tokot K.

Многие пользователи попросту уже устали от всевозможных угроз западных стран относительно того, что Россия очередной раз окажется под санкциями. Граждане убеждены, что с психологической точки зрения США и Европа такими действиями стреляют себе в ногу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Да пусть они засунут свои санкции в одно место! Задолбали уже! Не знают, что ещё придумать. Лучше включите мозги, может тогда что-то в голове у них прояснится», — советует Николай Д.

Некоторые комментаторы уверены, что даже в условиях усиленного санкционного давления Россия не треснет пополам и останется монолитным постепенно развивающимся государством.

«И с этим тоже справимся. Трудности дают стимул. А вот они зажирели от своего благополучия. Но счастье не вечно, когда-то оно заканчивается», — считает Galina F.

Часть людей полагает, что вскоре расклад на международной геополитической карте может значительно поменяться, а значит, положение России уже не будет зависеть от ранее применённых в её отношении санкций.

«Скоро Россия с Америкой поменяются местами. США добились успеха благодаря тому, что находились, по сути, в изоляции, но сумели настроить свою экономику таким образом, чтобы собирать сливки со всех окружающих стран. Российская Федерация идёт по тому же пути, благодаря американским санкциям», — поделился своим мнением Андрей С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

Ряд пользователей указывает на то, что Запад так старательно пытается напугать Россию возможными санкциями в случае нападения на Украину, что упускает тот момент, что Москва не совершает каких-либо реальных движений в сторону обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

«Министр обороны Украины Резников: «Российская Федерация не создала ни одной ударной группировки, что свидетельствовало бы о подготовке наступления на Украину». А это никого не волнует в Америке? Может быть, в Великобритании заинтересуются такими данными? Или в Вашингтоне сказали, что Россия нападёт, значит, она обязана послушаться?» — задаётся вопросом Katia G.

«Америка спит и видит, как Россия нападает на Украину, а США вводят санкции против Москвы. Такая прекрасная картина омрачается только тем, что Россия всё никак напасть не может. Видимо, в Вашингтоне собираются помочь РФ вторгнуться в украинские пределы», — предполагает Геннадий У.

Отдельные комментаторы убеждены, что в США готовятся ввести санкции против России в случае её агрессии, потому что они уверены, что Москве придётся принять участие в вооружённом конфликте с Украиной, несмотря на её нежелание.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Угроза

«Видимо, США уже готовы ввести специально подготовленные для России санкции, но та всё никак не нападёт на Украину. Но не зря же эти санкции придумывали, значит, Украина обязана стать жертвой. Значит, нужна провокация», — предупреждает Ян А.

«Далеко не так всё благополучно сейчас, что в ЕС, что в Штатах. Отсюда и повышенная нервозность и попытка выставить Россию в качестве врага. Это должно было бы стать аргументом, который хоть как-то объяснит населению западных стран причину возникновения внутренних проблем», — отмечает Svetlana R.

Напомним, 25 января высокопоставленный представитель администрации США заявил во время телефонного брифинга о том, что финансовые ограничения, которые США намерены ввести против России в случае обострения ситуации на Украине, будут тяжелее, чем в 2014 году. В Белом доме отметили, что тогда американские санкции привели к рекордному оттоку иностранного капитала из Российской Федерации и обесцениванию рубля.