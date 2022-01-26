Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что текущая ситуация в стране и вокруг неё находится под контролем и причин для паники нет, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 26 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Для деэскалации отводят войска, а не сгоняют 120 тысяч к линии соприкосновения!» — напоминает Станислав З.

Многие пользователи тут же забеспокоились, как только украинский президент призвал людей не паниковать, потому что такие разговоры означают, что как раз таки близится что-то крайне нехорошее.

Цитата из к/ф «Слуга народа 3». реж Алексей Кирющенко. 2019. Украина Зеленский

«Если Зеленский сказал, мол, «причин для паники нет», то украинцам теперь точно следует начать беспокоиться. Руководители государств просто так это не говорят, только лишь с целью успокоить население в условиях катастрофы. Близится конец киевского фашистского режима?» — задаётся вопросом Сергей Х.

Некоторые комментаторы отмечают, что если у кого-то на Украине всё под контролем, так это точно не у Зеленского, а, по крайней мере, у его заокеанских хозяев.

«Никто и не сомневается, что у Зеленского всё под контролем, просто контроль этот осуществляется из США. Накачать нервозность народа будущей опасностью и спокойно наблюдать за тем, как человек уже давно в петле дёргается», — отмечает Борис Б.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Это и так понятно — всё на Украине под внешним контролем западноевропейских стран. И довольно продолжительное время. Внутренний контроль отсутствует полностью», — пишет Валентина О.

Часть людей полагает, что украинцам не стоит внимать заверениям Зеленского, потому что данный политик сам не до конца понимает, что на самом деле происходит в стране под его управлением.

«Зеленский не контролировал и не контролирует ситуацию на Украине! Он сам ничего не знает и не решает! Просто слушает кураторов из Америки и идёт у них на поводу! И все! Что у этих кураторов на уме его не интересует», — поделилась своим мнением Ольга С.

Ряд пользователей указывает на то, что США неспроста пичкают Киев вооружением, а чтобы украинцы использовали его против своих соседей на востоке.

«Если войны на Украине нет, значит, Америке надо её придумать. Это очень опасно, когда натащили всякого оружия и инструкторов в страну, теперь испытывать его будут на мирных людях! Украинцы, мало их уже погибло в Донбассе? Мало разрушено домов?» — обращается Татьяна Е.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сдержанность Украины на Донбассе

Отдельные комментаторы призывают украинское руководство одуматься и отказаться от самоубийственного плана по силовому захвату Донбасса. От этих действий ни российский народ, ни украинский жить счастливо не станет, пишут граждане.

«Зеленский, зачем ты затеял этот весь сыр-бор? Под контролем ведь всё не у тебя, а у США и НАТО! Придуманная война уничтожит твой народ. Ты-то, быть может, и выживешь в этой мясорубке, но пострадает нервная система. Одумайся», — написала Катерина К.

«Кто в этой страшной игре, разыгрывающейся вокруг Украины, окажется козлом отпущения? Киев? Москва? А может, и та, и другая сторона? Больше всего Соединённые Штаты и прочих интересуют нефть, газ и энергетика в целом. В результате того, что удастся столкнуть Россию и Украину, Америка сможет владеть этими ресурсами полностью», — считает Клара Р.

Напомним, 24 января президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала «Рада» о том, что текущая ситуация в стране и вокруг неё находится под контролем и причин для паники нет.