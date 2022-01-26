Сеть: «Близится конец?» — Зеленский призвал украинцев не паниковать
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что текущая ситуация в стране и вокруг неё находится под контролем и причин для паники нет, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 26 января в социальной сети Facebook.
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«Для деэскалации отводят войска, а не сгоняют 120 тысяч к линии соприкосновения!» — напоминает Станислав З.
Многие пользователи тут же забеспокоились, как только украинский президент призвал людей не паниковать, потому что такие разговоры означают, что как раз таки близится что-то крайне нехорошее.
«Если Зеленский сказал, мол, «причин для паники нет», то украинцам теперь точно следует начать беспокоиться. Руководители государств просто так это не говорят, только лишь с целью успокоить население в условиях катастрофы. Близится конец киевского фашистского режима?» — задаётся вопросом Сергей Х.
Некоторые комментаторы отмечают, что если у кого-то на Украине всё под контролем, так это точно не у Зеленского, а, по крайней мере, у его заокеанских хозяев.
«Никто и не сомневается, что у Зеленского всё под контролем, просто контроль этот осуществляется из США. Накачать нервозность народа будущей опасностью и спокойно наблюдать за тем, как человек уже давно в петле дёргается», — отмечает Борис Б.
«Это и так понятно — всё на Украине под внешним контролем западноевропейских стран. И довольно продолжительное время. Внутренний контроль отсутствует полностью», — пишет Валентина О.
Часть людей полагает, что украинцам не стоит внимать заверениям Зеленского, потому что данный политик сам не до конца понимает, что на самом деле происходит в стране под его управлением.
«Зеленский не контролировал и не контролирует ситуацию на Украине! Он сам ничего не знает и не решает! Просто слушает кураторов из Америки и идёт у них на поводу! И все! Что у этих кураторов на уме его не интересует», — поделилась своим мнением Ольга С.
Ряд пользователей указывает на то, что США неспроста пичкают Киев вооружением, а чтобы украинцы использовали его против своих соседей на востоке.
«Если войны на Украине нет, значит, Америке надо её придумать. Это очень опасно, когда натащили всякого оружия и инструкторов в страну, теперь испытывать его будут на мирных людях! Украинцы, мало их уже погибло в Донбассе? Мало разрушено домов?» — обращается Татьяна Е.
Отдельные комментаторы призывают украинское руководство одуматься и отказаться от самоубийственного плана по силовому захвату Донбасса. От этих действий ни российский народ, ни украинский жить счастливо не станет, пишут граждане.
«Зеленский, зачем ты затеял этот весь сыр-бор? Под контролем ведь всё не у тебя, а у США и НАТО! Придуманная война уничтожит твой народ. Ты-то, быть может, и выживешь в этой мясорубке, но пострадает нервная система. Одумайся», — написала Катерина К.
«Кто в этой страшной игре, разыгрывающейся вокруг Украины, окажется козлом отпущения? Киев? Москва? А может, и та, и другая сторона? Больше всего Соединённые Штаты и прочих интересуют нефть, газ и энергетика в целом. В результате того, что удастся столкнуть Россию и Украину, Америка сможет владеть этими ресурсами полностью», — считает Клара Р.
Напомним, 24 января президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала «Рада» о том, что текущая ситуация в стране и вокруг неё находится под контролем и причин для паники нет.