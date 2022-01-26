Власти Германии предоставят Украине пять тысяч военных касок. Об этом сообщает 26 января агентство DPA со ссылкой на министра обороны ФРГ Кристину Ламбрехт. Уточняется, что об этом глава оборонного ведомства ФРГ объявила на заседании комитета бундестага по обороне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петля помощи

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Бородатая бабушка», «Запрещённая Украина», «Наглый» и «Новое Издание». Многие отнеслись к данной информации несерьезно, усмотрев в ней повод для иронии и сарказма.

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«Это вместо госпиталя с крематорием? Или это в комплект — дополнительно?» — поинтересовалась Елена.

«И 2000 тазиков для… [стирки]», — иронизирует Andrey.

«Все для победы», — смеется Татьяна.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Солдаты ВСУ

«Как раз на всю украинскую армию», — шутит «Эльфик».

"Закидаем агрессора шапками. То есть касками», — не без юмора добавила Татьяна .

«Лучше кастрюли и сразу на майдан», — отметил один из комментирующих.

«Каски это как летальное оружие?» — смеется lisa alisa.

«И 200 тысяч памперсов», — шутит Аллан.

«5000 строительных касок для желающих уехать на заработки», — продолжил иронизировать Сергей.

«Драгунские??? С хвостом??? Да. Берём. И побольше», — шутит Atkinson Н.

«Пока власть не начнет думать об интересах народа, такой позор будет продолжаться», — отреагировал Андрей.

«Троллинг зачётный», — отметил Fidelina.

«Министр, может, не в курсе, но со времён майдана у нас принято ходить в кастрюлях», — с сарказмом пишет Андрей.

«Кастрюли были бы лучше, практичнее. Все-таки немецкое качество — в хозяйстве бы пригодились», — добавила Olga.

«Учитывая боевой дух ВСУ, пусть лучше пришлют памперсы», — прокомментировал Антон И.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Заграница вам поможет», — отреагировала Марта.

«Мне кажется, они издеваются над вами», — предположила Валентина П.

«А зачем? Если хорошо порыться в украинской земле, то можно много касок откопать», — отметил Blacksmith.

«С чего бы такая невероятная щедрость», — смеется Marina.

«Французы и немцы научены горькой историей… Остальные дураки — нет…» — отметил Сергей.

«Каски от фирмы Tefal с антипригарным покрытием!!!» — пошутил Саша L.

«Отличный троллинг. Следом вышлют котелки и жестяные кружки», — пишет Victoria.

«Ну наконец-то, дождались… Помощь соответствующая этой… клоунаде», — подытожил Yuriy053.