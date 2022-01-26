Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович 26 января извинился перед официальным Киевом за слова президента Зорана Милановича о том, что Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Хорватии

Также политик опроверг прежнее заявление Милановича, согласно которому Хорватия отзовет военных с Украины в случае конфликта с РФ. По словам Пленковича, хорватских военных на Украине нет.

«Я от имени правительства приношу свои извинения украинцам, которые в настоящее время «оккупированы». Миланович говорит, что они коррумпированы, но это заявление не имеет никакого отношения к хорватскому правительству», — приводит Novi list слова Пленковича.

Andrejplenkovic.com Андрей Пленкович

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Заявление главы правительства Хорватии обсудили в украинских телеграм-каналах «Новое издание», «Первый независимый» и 112.ua, а также на YouTube-канале Klymenko Time. Многие критически отнеслись к заявлению премьер-министра Хорватии.

«Норм так лизнул», — с сарказмом отреагировал Mobile App.

«Орден Ахеджаковой ему», — пошутил Артем Р.

«Пусть и они тогда тоже знают, что мнение правительства и президента Зеленского — их личное мнение, и пусть его тоже не слушают», — пишет Bearwood.

«За что извиняться?! Президент сказал то, что думают все европейцы. И правильно сказал», — отметил radnikroman.

«А, по-моему, он (Миланович. — М. Р.) выразил мысли свои и народа! А то, что думает премьер, так это его мнение, и не думаю, что его разделяют многие. Так пусть сам тогда меняет тёплый кабинет на форму, и вперёд», — отреагировал Павел К.

Predsjednik.hr Зоран Миланович

«Правда никому не нужна», — добавила Ольга Б.

«Да сколько вранье не утаивай, всё равно вылезет… Уши длинные…» — отметила Валентина.

«Жидковат премьерчик», — иронизирует Алексей Д,

«Всё правильно Миланович сказал! Просто в ЕС большинство послушно следуют позиции Штатов, которые эту кашу заварили и сейчас продолжают истерику с нападением России. Хотя именно Штаты прочно оккупировали все органы власти на Украине и продолжают уничтожать страну внутри», — написал Николай К.

«Правду слышать неприятно», — отметила Любовь.

«Извинений мало, он ещё забыл уйти в отставку», — с сарказмом добавил serjik.

«Что-то неладное творится в Хорватии. Засела там такая же соросятина, как и у нас», — задумался Vitaliy.

«Вот поэтому Россия разговаривает с США, а не с Европой!» — подчеркнула Вера Р.

«На колени ещё встань, «великий европеец»… Такое позорище!» — не выдержал «Война и мир».

«Какое позорище! Избранный народом президент не является выразителем официальной позиции страны, а назначенный (скорее всего, из посольства США) премьер-министр — является», — отметил Павел Д.

«Ага. Президента выбирает народ, а премьера — парламент. И какая позиция ещё сильнее?» — задался вопросом Roman R.

«Инакомыслие на Западе запрещено», — пишет «Звёздочкин».

"Цирк… Премьер умножает на ноль слова президента. Ладно бы на Украине такое было, но в цивилизованном мире», — написал Тарас Д.

«Полное обесценивание института президентства», — подытожил Dmitry D.

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