26 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что президент Хорватии Зоран Миланович был включён в базу украинского ресурса «Миротворец».

Мирослава Романенко, , 16:19 — REGNUM Президент Хорватии Зоран Миланович был включён в базу украинского сайта «Миротворец» за критику украинских властей и нежелание быть втянутым в гипотетический военный конфликт между Украиной и Россией. Соответствующие заявления Миланович сделал 25 января в эфире телеканала ХРТ.

Черная метка Цитата из м/ф «Остров сокровищ». Реж. Давид Черкасский. 1988.СССР

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В базе «Миротворца» хорватский лидер удостоился меток «антиукраинский пропагандист» и «пособник российских захватчиков». Администраторы сайта считают, что президент Хорватии распространял «кремлёвскую пропаганду», а также «поддерживал и оправдывал российскую агрессию против Украины».

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Внесение данных президента Хорватии в базу «врагов Украину» обсудили в украинских телеграм-каналах VESTI, Klymenko Time и «Новое Издание».

«Даешь НАТО на «Миротворец»! И ЕС — чтобы два раза не вставать!» — с сарказмом призвал Сергей Сергеевич.

«И Байдена сразу добавьте. Он ведь, когда выступал в Раде, говорил, что в федерализме нет ничего плохого», — добавил Вася.

«Значит, нормальный мужик», — отреагировала Оксана.

«Я так понимаю, что Украина будет той страной, которая вносит раскол и разрушит Евросоюз. Вот это мы сила», — иронизирует Алексей.

«Ну да, сливают Украину по полной, никому попрошайка не нужна, а уж воевать за неё дураков нет», — ответил Алексею Андрей.

«Украина — страна 404», — добавил Игорь.

«Ой как страшно», — с сарказмом добавил I. U.

Зоран Миланович Damir Sencar/HINA/POOL/PIXSELL/Social Democratic Party of Croatia

«Вообще клоуны с катушек слетели», — пишет Alexander E.

«Что ж он теперь будет делать? Этот президент, наверное, никогда даже и не узнает, что есть такой сайт», — шутит Eduard.

«Ну все, испортили мужику жизнь», — пошутил Дмитрий С.

«Слушайте, ну и уровень. Тупо все, кто против, те — ворогы (враги. — М. Р.), вроде 8 лет уже, но каждый раз удивляюсь. Пора уже кончать с этим цирком. Собрались бы все страны и решили этот вопрос», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Молодцы, уже и президентов европейских стран вносят, далеко пойдём», — с юмором отметила Светлана.

«Лучше сделать по-другому — втащить вообще всех в базу. А потом — если заслужил, удалять», — с сарказмом добавил Dmitry С.

«Нарушать права украинцев этим недосайтом… им мало, начали на европейцев наезжать», — возмутился FabRyo.

«Наши как всегда… Давай хоть на спину тебе плюну. Мелкие пакостники», — написал Рasha.

«Ох и токсичное у нас государство…» — отреагировал L.

«Господи, это уже не смешно, это уже печально. Когда уже в Украине будет нормальная власть?» — задался вопросом Сергей И.

«Нормально они список здравомыслящих людей составляют», — пишет Alexander.

«Одни предатели вокруг, да что ж такое?» — задался вопросом Inárus.

Флаги ЕС и Украины Andrew Bossi

«Ну теперь-то они точно и в НАТО возьмут, и в ЕС. Как можно не взять страну, где на самом высоком уровне поощряется такой ресурс? А то что ООН уже много раз говорили, что этот ресурс должен быть закрыт, так то завидуют!» — с сарказмом добавила Лизанька.

«Бандеровский нацистский «Миротворец» начинался как кровавая трагедия (после убийства Олеся Бузины), а заканчивается как убогий фарс, к которому уже никто не относится всерьёз и над которым открыто потешаются на Украине и в Европе! Да и может ли быть по-другому в стране, в которой должность президента занимает третьесортный клоун?» — задался вопросом Александр Р.

«Попадание на этот сайт заслуживает уважения», — отметил один из комментирующих.

«Думали, то было уже дно, но снизу постучались…» — подытожил Артур П.

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