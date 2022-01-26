Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг сообщения германской медиакомпании Deutsche Welle (DW) о том, что 26 января в ходе переговоров советников лидеров стран «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция и Украина) будет согласована дата прямых переговоров Киева с представителями Донецкой и Луганской народных республик.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Позиция Украины, которую много раз высказывали на разных уровнях, остается неизменной, она отвечает украинским интересам. Никаких прямых переговоров с «сепаратистами» (так в Киеве называют руководство ЛНР и ДНР. — О. П.) не было и не будет, а подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались сделать «зраду» (измену. — О. П.) на ровном месте», — приводит 26 января слова политика «РБК-Украина».

President.gov.ua Андрей Ермак

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Заявление политика обсудили в украинских телеграм-каналах «headlines Украина», «Первый независимый» и 112.ua.

«В таком случае может ехать домой», — отреагировал Andrii M.

«Может, пора референдум провести, а то они там все народом избраны, а у граждан мнения спросить не хотят? Разговаривать рано или поздно всё равно придётся. Так вечно продолжаться не может», — написал Иван К.

«Тогда зачем ехать? Украина опять отказывается от Минских соглашений…» — отметил Серж.

«Значит, война в Донбассе не закончится…» — добавила Алюся.

«Нет переговоров — нет мира… Войной Донбасс не вернуть…» — прокомментировал Леха М.

«Будут переговоры, если не хочет потери государственности», — пишет AVP.

«Как в Вашингтоне скажут, так и будет», — отреагировал Aleksandr.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пёсик

«Значит, Украина сначала окончательно про*рет не только Крым, но и Донбасс! А потом так же про*рет и саму себя… Раздербанят страну», — добавила Ирина Г.

«Да. А кто-то и с чёртом лысым договариваться обещал», — напомнила Диана об обещании Зеленского.

«А переговоры вести будешь. Надо просто отдать приказ из-за океана, и побежишь разговаривать», — отреагировал lamba.

«Бандеровцы и есть сепаратисты. Они… Украину промайданили…» — написала Микола Ш.

«Уже 8 лет одно и то же. Результат всё хуже. Профукаете и то, что осталось», — написал Rij.

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«Им не нужны переговоры. Люди, которые хотят мира и благополучия, будут вести переговоры с самим дьяволом, а эти хотят воевать, ибо бабосы — наше всё», — отреагировал Денис.

«А я давно догадывался, что Ермак не умеет читать. Букв не знает и осилить текст Минских соглашений ему не под силу. Бедненький…» — с сарказмом отметил Сергей Д.

«Лоб Ермака весь исчерчен американскими линиями и позицией Штатов, да и вся нынешняя и бывшая шоколадная власть (отсылка к Петру Порошенко, владеющему фирмой Roshen. — О. П.) полностью является американскими агентами. Успешно уничтожая страну и народ!» — добавил Николай К.

«Ну тогда и не удивляйтесь, что потеряете всё», — пишет Владислав.

«Переговоры не нужны — нужна война», — прокомментировал Станислав Т.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зачистка

«Значит, впустую все эти встречи в «Нормандском формате» с нынешней украинской властью», — отметил ELK90.

«Только надо всё-таки судьям набраться совести и смелости и разобраться, кто же всё-таки сепаратисты. Те, которые военный вооруженный переворот совершили, положив более двух сотен мирных и служивых людей, или те, кто против него были…» — добавил Nikola.

«Скоро с зелеными (представителями украинской власти от пропрезидентской партии «Слуга народа». — О. П.) не будут вести никакие переговоры…» — отреагировал Alex.

«Сепаратисты не в Донбассе, они на этой территории, потому что продали страну Штатам», — подытожил voland1953.

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