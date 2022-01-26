Новая партия «международной» технической помощи США доставлена на Украину, заявила 25 января заместитель украинского министра обороны Анна Маляр на своей странице в социальной сети Facebook. По словам чиновницы, в аэропорт Борисполь доставили боеприпасы и «современное оборудование».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Титанчик

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Новость обсудили на украинских телеграм-каналах 112.ua и «Новое Издание». Многие отметили, что, вероятнее всего, на Украину в очередной раз доставили партию устаревшего вооружения. Люди также выразили опасение, что Киев устроит провокацию в Донбассе.

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«Еще больше чтоб полыхала Украина», — отреагировал Виктор.

«Откармливают оружием, как кабанчика на убой… Дают барану динамит в шкуру, чтоб побежал, куда скажут», — добавил Владислав.

«Ну что ж, точно развяжут войну. Не на шутку прут и прут, платить, я думаю, после некому будет», — написал Василий.

«Хлам на Украину… Ненужный американский хлам списывают дуракам», — отреагировала Наташа.

«То есть я правильно поняла — нам навесили еще один долг 200 млн, а США списали свой старый набор барахла? Скоро настанет тот момент, когда все долги наши мы всем прощаем», — иронизирует Yana.

«Как пить дать, попрут на Донбасс», — прокомментировал Вадим.

«Больше оружия, больше нагнетания», — с сарказмом добавил D. K.

«Террористам от террористов!» — пишет Arthur.

Министерство обороны Украины Партия «международной» технической помощи США в аэропорту Борисполь

«Ни*рена себе накачивают оружием. Похоже, уже всё решено, — нападение Украины неминуемо», — предположил один из участников обсуждения.

«Скоро это оружие продадут, а склады самовзорвутся, как всегда», — отметил один из комментирующих.

«Скольким странам они уже так помогли стать успешными государствами?» — не без сарказма поинтересовался «Сусло».

»Очередной мусор прибыл в страну. Ну и правильно. Зачем США тратить миллионы долларов на утилизацию, если можно за эти же миллионы долларов продать Украине…» — смеется Aleksandr.

«Гнать их надо в три шеи, этих америкосов…» — отреагировал Harris.

«Весь металлолом соберём», — иронизирует Андрей.

«Надувные танки приехали», — пошутил один из комментирующих.

«Отдаём хлам. Дорого», — добавила не без сарказма Анна.

«Пусть всей Радой с наполеончиком (речь о Владимире Зеленском — О. П.) идут воевать!» — не выдержала Виктория.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Может, там и не хлам, эти «Джавелины», но давно уже есть средства электронного противодейтвия. Они не полетят туда, куда надо. Так что, в принципе, хлам для отвода глаз. Это уже устаревшие технологии, от которых хотят избавиться, да еще и за деньги. Так сказать, впарили лохам. От оружия, которое нельзя «сбить с толку», больше дела будет. Даешь катапульты с камнями и огнем дракона!!!» — с сарказмом подытожил один из комментирующих.

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Напомним, ранее в Киев прибыли две партии военной «помощи» США. Первую (90 тонн) доставили 22 января, вторую (более 80 тонн) — 23 января.

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