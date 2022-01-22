22 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что 22 января на Украину была доставлена первая партия дополнительной американской военной помощи.

Мирослава Романенко, , 15:16 — REGNUM Первая партия дополнительной американской военной помощи была доставлена на Украину. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе посольства США в Киеве. В состав груза, вес которого составляет около 90 тонн, вошло летальное вооружение, в том числе боеприпасы.

Оружие США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Читайте также: На Украину доставили первую партию дополнительной военной помощи США

Новость обсудили на украинских телеграм-каналах VESTI, Klymenko Time и «headlines Украина».

«О, ополченцам презенты», — с сарказмом отреагировал Евгений Валерьевич.

«И кто там за «мир»?» — интересуется Nikola E.

«Срок годности когда истёк?» — не без юмора задался вопросом Александр K.

«Опять лафа, везёт зеленопупикам (представителям пропрезидентской партии «Слуга народа» у власти — М. Р.), сейчас всё это перепродадут в какое-нибудь Зимбабве, денежки в офшор», — пишет не без сарказма Николай Н.

«Украина самостоятельно решила самоубиться. И даже не могу сказать, что жалко, ведь сами делают всё своими ручками с упорством, достойным уважения. Редкое качество самоубиться всей страной одновременно…» — отреагировал Наталья Т.

Военная помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Накрутили истерику и под этим соусом впаривают просрочку», — отметил R Ro.

«Лучше бы хлеба поставили, а то оружие скоро держать будет некому…» — добавил Пашка 88.

«Кстати, по чем нынче металлолом?» — иронизирует Кир.

«Интересно, а что взамен им отдадут?» — задался вопросом Дмитрий.

Читайте также: Сеть: «Не пущать!» — США готовят эвакуацию семей своих дипломатов с Украины

«Война предполагает гробы с двух сторон вообще-то. Бессмертных на войне не бывает», — отметил «Не обязательно».

«Страна контрастов. Имели громадный арсенал на складах после распада СССР, приняв на хранение большую часть оружия, вывезенного из Восточной Германии. Распродали арабам и африканцам, для того чтоб замести следы устраивали регулярные взрывы на своих военных складах. А теперь рады самолёту с оружием. Мерзость это всё», — пишет V.

«Оружие привезли, дипломатов вывезли… Подготовили все к войне… а виновата Россия», — прокомментировал Vigor.

«Чем больше накачивают Украину оружием, тем кровопролитнее будет (если будет) война, погибнут еще больше украинцев. Хотя, если знать, что это и есть цель коллективного Запада, то всё становится на свои места и шутка про американо-русскую войну до последнего украинца заиграла новыми красками!» — отметил Евгений.

«Моё личное скромное субъективное мнение: конфликт в Донбассе можно решить только путем переговоров», — добавил Серж.

«Спонсоры войны подоспели», — пишет Александр.

«Все, кто думают, что вот нам дают оружие и теперь мы крутые, посмотрите, как в Сирии Россия уничтожала технику и склады с боеприпасами», — подчеркнула Лора.

«Смерть подвезли, а дурачки радуются», — отреагировала Светлана П.

«Это всего лишь бесполезные шаги для поддержания имиджа США перед её остальными союзниками. Если США так же резко сдристнет с Украины как с Афгана, то её репутации конец, плюс это мощнейший удар под дых всему НАТО, ибо НАТО без США на Украине абсолютно ничего не сделает. Воевать с РФ ей точно не охота», — отметил Евгений.

Выход США из Афганистана Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вот и раздайте эту «помощь» представителям посольства США и их родственникам. Пусть покажут, какие они «друзья» Украине. А то смотри, лыжи навострили с Украины. Жрите теперь ту кашу, что замутили до конца», — подытожила Julia.

Читайте также: Сеть: «Ага, как и в Крыму!» — Зеленский: защищать Украину от РФ «будут все»