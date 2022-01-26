В России актуализировалась дискуссия по поводу ужесточения наказания для педофилов. Совфед одобрил закон о пожизненном заключении педофилов-убийц и рецидивистов, а спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила обсудить введение химической кастрации. В соцсетях на эту тему уже опубликованы сотни комментариев. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные из них.

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«Я согласна на все 100% с Валентиной Матвиенко! А почему браслеты отклонили? Всегда были бы на контроле!» — спрашивает Нина Князева.

«То есть первый раз совершил преступление в отношении детей, то ничего страшного. А вот если второй раз то же самое совершил, то тогда на пожизненно», — замечает Кирилл Белов.

«Странное отношение к уродам», — замечает Игорь Григорьев.

«Чем педофил отличается от педофила-рецидивиста?» — спрашивает Михаил Варкулевич.

«Значит, должно быть минимум два изнасилованных и убитых ребенка, чтобы мразь села пожизненно?» — уточняет Светлана.

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«Суть в том, что не нужно надеяться на исправление педофила первой отсидкой. Практика показывает, что это не работает, и поэтому их нужно не исправлять, а изолировать, сажая на пожизненное сразу, после первого эпизода», — считает Роман Любчак.

«Законодатели допускают повторное совершение преступления… Нет слов», — соглашается Владимир.

«Только вопрос, зачем ждать рецидива, чтобы сажать пожизненно? После первого же преступления в отношении малолетних — смертная казнь», — предлагает Михаил.

«Гуманная страна. Педофилов кормить всю жизнь, за деньги родителей. Убийц, насильников, детоубийц, всех кормить, поить и потчевать», — замечает Надежда.

«Странный подход к законодательству у депутатов! Кто, интересно, из слуг закона пролоббировал после повторного совершения! Этих тварей нужно выявлять на ранней стадии, и на химию. Сажать уродов сразу! Вообще казнь для ублюдков, плодящих себе подобных и ломающих психику ребенка, — казнь! Иначе будет как в Европе содомитской, где педофилия льется со всех сторон!» — рассуждает А.

«Неправильное наказание для педофилов. После первого раза — химическая кастрация и срок положенный, после второго — смертная казнь!» — предлагает Анастасия.

«Химически кастрированные. Эти говённые типы … обозлённые… могут мстить детишкам… Не дай бог будут убивать! Смертная казнь или пожизненное заключение» — предлагает Владимир Звягин.

«Они ведь втройне после такой кастрации станут мстить обществу!» — соглашается Венер Муратов.

«К сожалению, это область психиатрии. Нельзя что-то менять в человеке физически, чтобы принудить его стать здоровым. Есть, к примеру, пироманы. Видел бабушку лет 60, она всё поджигала. Такие содержатся в психушке под присмотром. Не отрубать же ей руки и на свободу с чистой совестью. Да и пожизненная изоляция не требует наблюдения и контроля, что надёжней. Но смертная казнь — это справедливей», — считает Дмитрий Иванов.

Цитата из х∕ф «Пролетая над гнездом кукушки». Реж. Милош Форман. 1975. США Карательная психиатрия

«Пусть на каторгу пожизненную, и работают за кусок хлеба! Опыта с других государств при Горбачёве и Ельцине набрались выше крыши, до сих пор не отмыться, и педофилы оттуда же!» — считает Галина Васильева.

«На урановые руды, их всех. Под землю», — предлагает Татьяна Андреянова.

«Зачем кастрация, если они на пожизненном?» — замечает Александр Штурмин.

«Почему именно химической, а не просто рубануть?» — вопрошает Максим Данич.

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Как сообщало ИА REGNUM, Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-убийц и рецидивистов. Вместе с тем спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила изучить опыт других стран и обсудить возможность ввести химическую кастрацию.

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