Москва, 26 января 2022, 11:06 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила рассмотреть вопрос о введении химической кастрации для педофилов, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.
В ходе обсуждения закона о пожизненном наказании для педофилов-рецедивистов Матвиенко предложила рассмотреть вопрос о химической кастрации.
«Я бы предложил физическую кастрацию», — сказал вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, докладывающий закон.
В ответ на поддержку зала он также уточнил:
«К счастью, многие из них до суда не доживают».
Кроме того, Турчак высказался за пожизненное наказание для педофилов, впервые совершивших такое преступление.
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