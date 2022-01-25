Решение Совета Думы обсудить в феврале 2022 года проект обращения к президенту РФ о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 25 января в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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"Давно пора! Если бы сразу признали, ещё семь лет назад, то не было бы десятков тысяч смертей!» — указывает Руслан К.

Многие пользователи возмущены тем, что столь необходимые решения затягиваются уже который год, а между тем на территории Донбасса продолжают гибнуть люди.

«Зачем медлим?! Это нужно было сделать ещё в 2014. А не тогда, когда тысячи людей погибли! Если пропустить новое нападение Украины, то убитых русских людей будет кратно больше!» — предупреждает Александр К.

U.S. Army Europe Images ВСУ в Донбассе

Некоторые комментаторы отмечают, что жители Донецка и Луганска уже восемь лет терпят издевательства со стороны киевских бандеровцев, закрывая путь нацистским преступникам на территорию России.

«Народ в ДНР и ЛНР желает жить в составе России. Чего в этом плохого? Я до сих пор не понимаю, зачем Украине Донбасс? Украинцы же их за людей не считают, убивают, бомбят! Никто не думает о людях! Россия хоть защиту даст! Столько лет издеваются над ними! Уничтожают просто, но на «публику» говорят совсем другое! Одним словом — артисты!» — указывает Мария П.

Часть людей полагает, что после признания независимости ДНР и ЛНР Запад сделает всё, чтобы втянуть Россию в кровавое болото, из которого российский народ ещё долго не выберется.

«Это делается только ради того, чтобы наши регулярные войска вошли в ДНР и ЛНР и началась война Украины и России за территории Донбасса и Луганска. Кому-т очень нужно затянуть российский народ в череду бесконечных конфликтов с соседями, чтобы нажиться на этом», — предполагает Olga P.

Ряд пользователей указывает на то, что подобные важные решения необходимо осуществлять только с учётом народного большинства.

«Такое только через референдум решать нужно. И чтобы внятно людям поясняли то, какие потом последствие ждут страну, и кто за это всё будет расплачиваться», — считает Дмитрий З.

Отдельные комментаторы отмечают, что большая Россия уже давно признала жителей Донбасса своими и ждёт их скорейшего возвращения в семью.

«Российский народ давно уже признал ДНР и ЛНР. О том, что это субъекты международного права, указано даже в Минских соглашениях. Глупо трепаться о том, что не существует никаких ДНР и ЛНР, что их надо признать, и одновременно с этим твердить, что нужно соблюдать Минские соглашения, где статус этих республик однозначно прописан», — пишет Алик И.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

Нашлись и те, кто уверены, что вопрос с признанием независимости ЛДНР и их дальнейшей интеграцией в состав Российской Федерации будет решён только тогда, когда руководство России получит от Запада чёткий ответ относительно гарантий безопасности.

«Не пройдет это рассмотрение в случае, если НАТО согласится на нерасширение. Как бы всем в Российской Федерации и ЛДНР этого не хотелось. Переговоры пока что ведутся, и, думается мне, это будет одним из аргументов в этом вопросе. Но если НАТО откажется, то вероятность присоединения республик будет крайне велика», — поделился своим мнением пользователь под псевдонимом «Серый Волк».

Напомним, 24 января Совет Думы принял решение обсудить в феврале 2022 года проект обращения к президенту РФ о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.