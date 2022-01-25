Представители Даунинг-стрит подтвердили, что 19 июня 2020 года сотрудники собрались, чтобы поздравить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с днем рождения. В июне 2020 в Великобритании продолжали действовать ограничения, введенные из-за первой волны COVID-19. Как сообщает ITV News, на мероприятии присутствовало до 30 человек. На Даунинг-стрит заявили, что поздравление заняло не больше 10 минут, однако ITV News, ссылаясь на неизвестный источник, утверждает, что вечером мероприятие продолжалось уже внутри здания.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Некоторые пользователи написали, что премьер-министр поступил эгоистично и лицемерно, объявив правила и через неделю нарушив их. Многие пользователи писали, что им пришлось не отмечать свои дни рождения, дни рождения своих детей и менять планы, а для Джонсона будто ничего и не менялось.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«За неделю до вечеринки премьер-министр сказал нам всем: «Собрания внутри домов других людей остаются противозаконными». Королеве пришлось передвигать свой день рождения, как и многим другим. Для некоторых людей это был последний день рождения», — прокомментировал @PaulBrandITV.

«Если у вас есть дети, которые родились в период с марта по июль, и вы следовали правилам, у ваших детей не было праздника уже почти три года. Именно поэтому последние обвинения в нарушении правил в связи празднованием дня рождения на Даунинг-стрит особенно задели некоторых из нас», — объяснил @tnewtondunn.

«Мой пасынок в свой день рождения был один в разочаровании, он не мог увидеть своих друзей. Если бы мы только знали, что правила были введены, чтобы их нарушали», — написал @darrent1824.

В комментариях поменяли слова в песне Лесли Гор «It's my party», чтобы она подходила для описания лжи премьер-министра в свой день рождения.

«Это моя вечеринка, и я буду «лгать», если захочу», — написал @GNev2.

Никита Устинов ИА REGNUM Двойные стандарты

Часть пользователей написала в комментариях возможные отговорки, которые премьер-министр может использовать, чтобы соврать стране по поводу этой вечеринки.

«Так он не знал, что это был его день рождения», — отметила @sueperkins.

«Никто не сказал ему, что это был его день рождения», — предложил @Gerhard_DMU, напомнив про комментарий Джонсона, где он уверенно отвечал, что ему никто не сказал, что он пришел не на рабочую встречу и что сама встреча была против правил.

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«Подождите, нам нужно провести расследование, чтобы точно определить факты. То, что там были торт, свечки, праздничные шляпы, стриптизерши и подарки, не означает, что это была вечеринка», — предложил @Draconacticus, напомнив, что премьер-министр отказывался говорить, присутствовал ли он на вечеринке в саду на Даунинг-стрит в ожидании результатов расследования Сью Грей (Сью Грей — второй постоянный секретарь кабинета министров, в настоящее время проводит расследование нарушений ковидных ограничений на Даунинг-стрит в 2020 году).

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«Мне только после того, как я задул свечки, и все спели песню «С днем рождения!», пришло в голову, что это рабочее мероприятие может быть не так понято», — написал @BorisJohnson_MP.

«Когда я увидел торт с гусеницей Колин, который держали моя жена и наш дизайнер интерьера, я безоговорочно верил, что это было рабочее мероприятие», — предложил @Number10cat.

Ряд комментаторов в преддверии очередных вопросов к премьер-министру на заседании в парламенте посоветовал лидеру Лейбористской партии Киру Стармеру даже не пытаться придумывать вопросы, ответы на которые помогут прояснить ситуацию, потому что всё и так предельно ясно, а Джонсон в очередной раз не ответит ничего внятного.

Rwendland Лидер Лейбористской партии Кир Стармер

«Я на месте Кира Стармера не стал бы тратить время на подготовку вопросов, я бы просто спел песню «С днем рождения!» премьер-министру в среду, и попросил бы всю теневую первую скамью присоединиться», — написала @agnesfrim.

В комментариях стали называть новости о вечеринках на Даунинг-стрит популярным трендом, который вышел из-под контроля.

«И тренд продолжается… еще одна неделя и еще одна вечеринка во время локдауна подтверждена!» — прокомментировал @AmitChampaneri1.

«Когда впервые заговорили о вечеринке на Даунинг-стрит в ноябре прошлого года, один источник сказал мне, что на самом деле там было «много общественных мероприятий», пока общество страдало от ограничений. Я не уверен, что даже приблизительно понимаю, насколько много имелось в виду», — рассказала @PippaCrerar.