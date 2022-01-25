На сегодняшний день запасы газа в подземных хранилищах Украины составляют ниже 12 млрд кубометров. Об этом 24 января сообщает российская компания «Газпром».

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

Отмечается также, что по состоянию на 22 января заполненность подземных хранилищ газа на Украине находилась на минимальных уровнях, она снизилась до 12,1 млрд кубометров, что на 9,7 млрд кубометров, или на 44,6%, ниже, чем в 2021 году, и на 3,2 млрд кубометра меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года.

Новость обсудили на YouTube-канале украинского издания «Страна».

"Из этих 12 млрд кубов: 4,66 млрд… [кубических метров] буферного газа для создания давления в хранилищах, 1,4 млрд… [кубических метров] технологического газа для поддержания работы ГТС и топлива иностранных трейдеров. Т. е. своего газа менее 6 млрд кубов, а еще самый холодный февраль и очень нетеплый март впереди. Поглядим», — отметил Андрей Ч.

«Газ с Украины эвакуируется быстрее британских послов!» — не без сарказма добавил Евгений Анатольевич.

«Так они жна солому переходят? Зеленая энергетика вроде», — отреагировал Юрий Владимирович.

«Да не переживайте, сейчас цена для коммерции на газ 60 грн за куб, начнут все экономить, и газа хватит. Зеленский знает, что делает. Выкрутится», — отметил Серж Киевский.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Пусть Америка, Норвегия, Катар, Алжир поставляют. При чём здесь Россия?» — поинтересовалась Татьяна К.

«У Норвегии нет лишнего газа, она сокращает свою добычу. [В] Алжире… экспорт природного газа может упасть… США, Катару интересней поставки в Азию — там просто цена выше (США отправили в Европу несколько газовозов, когда цена достигла уровня 2000$). Готова ли Европа покупать американский газ по такой цене?» — ответил Татьяне Александр.

«Вроде газ на Украине в основном швейцарский и словацкий. А когда он кончается, то виновата опять Россия. Карма такая!» — иронизирует Max R.

«Ну да, Словакия и особенно Швейцария всегда славились своими газодобывающими отраслями», — смеется Cin-Cin ему (Max R.) в ответ.

«Нам газу не трэба (не нужно. — О. П.), нам НАТО давай! Нам уголь не трэба, нам мову (не нужно, нам язык. — О. П.) давай!» — пошутил Александр С.

«Чем власти думают? Надо что-то решать, замёрзнет народ», — написала Марина К.

«Это значит, что соскочили «з газовоi голки» («с газовой иглы». — О. П.)! Слава Украине!» — с сарказмом пишет Владислав Б.

«На кизяках — оно надёжней», — смеется Татьяна Б.

Gazprom.ru Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе

«Зато у наших депутатов из Рады «е гиднисть» (есть достоинство. — О. П.)!» — написал Максим, вероятно, указывая на то, что украинская пропаганда утверждает, что государственный переворот на Украине — это «революция достоинства».

«Генерал Мороз уже в пути…» — не без сарказма добавил Константин К.

«Выгоним весь российский газ с Украины!!! Це буде перемога (победа. — О. П.)!!!» — не без юмора написал Алексей S.

«И что? Ползимы уже прошло, этого объёма Украине хватит по-любому», — подытожил Олег П.