Заявление руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова о том, что Москва не станет терпеть атаку Киева и Запада на жителей Донбасса, среди которых есть граждане России, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 24 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«Главное, чтобы это было сказано не тет-а-тет, а во всеуслышание, чтобы до настоящих «демократов» это дошло», — написала Донна Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что дипломат говорит правильные вещи, но такие речи должны звучать от всех его коллег в Министерстве иностранных дел, чтобы на Западе поняли, что Россия настроена серьёзно.

«Так почему бы не сказать всем правду: российские войска находятся на границе с Украиной для защиты жителей Донбасса? Перед кем мы бисер метаем? Перед теми, кто нас агрессорами назвал заранее?» — интересуется Ольга С.

Некоторые комментаторы отмечают, что российская элита всё ещё верит в то, что с Западом можно будет договориться и такая позиция ставит под угрозу будущее нашей страны.

«Когда наши чиновники окончательно лишатся недвижимости в Европе и возможности уехать на ПМЖ в Евросоюз, тогда заявления будут совсем другими. Их до сих пор сдерживает мечта о европейской жизни. Пора бы уже им понять, что российский народ, как и его власть, для Запада — люди второго сорта», — указывает Дмитрий С.

Часть людей убеждена, что западные страны натаскивают Украину на Россию, чтобы либо пойти в лобовую атаку на русских, либо попытаться спровоцировать на ответные действия российских военных тем, что ВСУ начнут убивать жителей Донбасса.

«Потому-то Украина при поддержке Запада готовится к наступлению на Донбасс, чтобы тем самым спровоцировать Россию на военный ответ!» — поделился своим мнением Giorgi G.

Mil.gov.ua ВСУ обстреливают населенные пункты Донбасса

«Уже открыто хотят спровоцировать Россию на ответную агрессию. Потому что любому со стороны понятно, что мы никогда не собирались и не собираемся нападать на Украину с войной. Но им хочется дожать ситуацию. Только вот пострадает от этого простой народ Украины», — напоминает Зоя Б.

Ряд пользователей указывает на то, что Запад не станет жалеть своих марионеток и пустит их на убой, лишь бы получить выгоду от того, что Россия будет занята тушением пожара на своих границах.

«Естественно, на Западе будут делать всё, чтобы нас спровоцировать. Им людей не жалко, и подвергать их жизни опасности для таких целей ничего не стоит. Ужасно, что кто-то может хотеть войны и рисковать столькими жизнями для этого», — написал Данил И.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

Отдельные комментаторы призвали российские власти не отвечать на провокации, а просто их не допускать.

«Неужели Россия поддастся на провокацию Запада и Украины? Наши вооружённые силы должны предотвратить провокацию и не стать её жертвами! Война не нужна, нужен мир!» — пишет Анна К.

«Большая проблема в том, что информационный фронт наш глубоко в тылу. Информвойну на Западе мы проигрываем, а это важнейший инструментарий в современных реалиях!» — отмечает Станислав Б.

Нашлись и те, кто убеждены, что без удара на упреждение защитить наших людей в Донбассе не удастся.

«Хватит уже предупреждений! Они по-хорошему не понимают! Пора уже показать, кто хозяин этих исконно русских земель!» — считает Игорь И.

Напомним, 23 января руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил в эфире YouTube-канала «Изолента live» о том, что Москва не станет терпеть атаку Киева и Запада на жителей Донбасса, среди которых есть граждане России.