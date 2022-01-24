Федеральное агентство по рыболовству подготовило для Минсельхоза России проект поправок в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 N 166-ФЗ (далее — закон «О рыболовстве»). Предлагается внести очередные принципиальные изменения в условия сырьевого обеспечения предприятий рыбного хозяйства. В этой связи большинство профессиональных объединений высказали несогласие с позицией отраслевого регулятора с 2023 года дополнительно перераспределить права пользования значительной частью водных биоресурсов между субъектами хозяйственной деятельности. У властей приморских территорий особое мнение о перестройке в системообразующей отрасли. Интересно — важный для приморских регионов Севера и Дальнего Востока законопроект официально не был направлен в эти субъекты Российской Федерации.

Василий Перов. Рыболов. 1871 г

Позиция Совета Федерации

В течение 2021 года в палате регионов Федерального собрания тема рыбного хозяйства и выполнения ранее принятых государственных решений по реформированию данной сферы экономической деятельности обсуждалась неоднократно. Поэтому прежде, чем рассматривать очередные поправки к закону «О рыболовстве», влияющие на доступ предприятий к сырью (водные биоресурсы) профильный комитет Совета Федерации обратился к Счетной палате проверить предварительные итоги отраслевых преобразований, проводимых в течение последних четырех лет. А именно, практическую реализацию механизма «инвестиционных» квот добычи (вылова) водных биоресурсов, предусмотренного Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 349-ФЗ ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Цель — проанализировать влияние данного механизма на изменение ресурсного обеспечения и финансово-экономическое состояние рыбохозяйственных комплексов прибрежных субъектов Российской Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

Почему проверка

Не вызывает сомнений целесообразность инвестиционной повестки. В то же время очевидно, что при подготовке государственных решений необходимо соблюдать установленные государством правила.

В соответствии с Регламентом Правительства Российской Федерации проекты актов должны содержать прогнозы социально-экономических, финансовых и иных последствий реализации предлагаемых решений, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. Для этого предусмотрена подготовка финансово-экономического обоснования проектов государственных актов.

Как сказано в правительственном регламенте, финансово-экономическое обоснование представляет собой описание экономического эффекта от реализации проекта акта, основывается на финансовом, экономическом и (или) статистическом анализе текущей ситуации по решениям, предлагаемым к принятию, прогнозе экономических и иных последствий реализации таких решений, содержит оценку влияния (в том числе косвенного) реализации проекта акта на доходы и расходы соответствующего бюджета (включая региональные) бюджетной системы Российской Федерации, юридических и физических лиц, включает расчеты в денежном выражении (в тыс. руб.).

Рыбные чиновники и их финансово-экономическое обоснование

«В соответствии с экспертной оценкой, данной согласно предварительным итогам первого этапа, прогнозируется, что введение данного механизма (второй этап) позволит достигнуть следующих финансово-экономических и социально значимых результатов».

Далее в материалах к законопроекту «о втором этапе» перечислены в штуках будущие рыбопромысловые суда, подсчитана сумма от продажи на аукционах прав на добычу (вылов) определенных видов водных биоресурсов и обозначен размер частных «инвестиций» на строительство «инвестиционных» объектов. Заявлено также количество дополнительных рабочих мест (именно «дополнительных») исходя из 140 единиц в среднем на один объект «инвестиций». Вот, в общем-то, и все.

moritz320 Рыболовные судна

Последняя цифра в профессиональной среде вызывает изумление, так как объемы ежегодных общих допустимых уловов (лимиты) на добычу (вылов) водных биоресурсов принципиально меняться не могут, сырья в морях значительно больше не станет, к тому же чиновники декларируют задачу повышения эффективности отрасли — один новый производственный объект взамен двух-трех действующих. О каких дополнительных рабочих местах идет речь — непонятно.

Вопросы архитекторам «второго этапа» рыбной реформы

1. Какая организация являлась экспертом, давшим оценку так называемому первому этапу изменений условий работы предприятий рыбного хозяйства? Существует ли официальное экспертное заключение о предварительных итогах реализации механизма «инвестиционных» квот и о влиянии данного механизма на финансово-экономическое состояние рыбной отрасли приморских субъектов Российской Федерации?

В последние четыре года под участие в реформе часть субъектов хозяйственной деятельности в сфере рыболовства оформила долгосрочных кредитов суммарно почти на 400 млрд рублей. Существенно выросли затраты на обслуживание в банках дополнительно взятых кредитов. С этой долговой нагрузкой отрасль продолжает работать. Существует ли анализ, отразился ли рост общих отраслевых затрат на ценах на рыбную продукцию на внутреннем рынке и на уровень душевого потребления рыбы в стране?

2. Где отражен расчет экономического эффекта (в рублях) от реализации предлагаемого акта «о втором этапе» реализации механизма «инвестиционных» квот, основанного, как сказано в правительственном регламенте, на финансовом, экономическом и (или) статистическом анализе текущей ситуации? Где прогноз экономических (в рублях) и иных последствий реализации предлагаемых решений («второй этап»), включая социально-экономические последствия для приморских субъектов Российской Федерации?

В соответствии с пояснительной запиской в материалах к законопроекту под «второй этап» реформы предприятия-участники погони за «инвестиционными» квотами, возьмут в долг еще почти 500 млрд рублей. А это уже суммарно с «первым этапом» без малого один триллион рублей долгов. Есть ли у отраслевого регулятора ответ на вопрос: как чудовищная для небольшой отрасли пищевой промышленности дополнительная долговая нагрузка отразится на внутреннем рыбном рынке и на доходах региональных бюджетов, включая поступления от налога на прибыль предприятий рыбного хозяйства. Делались ли запросы в приморские субъекты Российской Федерации о полученных в 2021 году налогах на прибыль предприятий данной отрасли.

Дарья Драй ИА REGNUM Рыбный промысел

В пояснительной записке и в финансово-экономическом обосновании в материалах к законопроекту «о втором этапе» указанная информация отсутствует. Следует помнить, что заявленная чиновниками в 2016 году в обеих палатах Федерального собрания идеология рыбной «перестройки» — повышение эффективности рыбного хозяйства. А это явление из области экономического материализма, оно отражается в регулярных государственных отчетах — в цифрах, в рублях.

По прошествии четырех лет реализации реформы рыбной отрасли на основе данных органов статистики до сих пор невозможно сделать вывод об эффективности предлагаемых решений, об их положительной социально-экономической направленности для рыбного хозяйства страны, для внутреннего рыбного рынка и для экономик приморских территорий, где на предприятиях отрасли трудятся десятки тысяч россиян, живущих в районах Севера и Дальнего Востока (10 субъектов Российской Федерации).

Отдельные объекты проверки

Учитывая то, что речь идет о федеральной собственности (водные биологические ресурсы), прежде чем рассматривать очередные законодательные инициативы, будут проведены контрольные мероприятия по проверке предварительных итогов реализуемой в настоящее время реформы рыбной отрасли. Подвергнута анализу экономическая эффективность работы введенных в эксплуатацию в 2020 году некоторых «инвестиционных» объектов, под которые организациям частной собственности в качестве меры государственной поддержки были безвозмездно переданы в пользование на 15 лет федеральные природные ресурсы («инвестиционные» квоты на добычу (вылов) водных биоресурсов).

В частности, речь идет о береговых рыбзаводах. Почти все эти объекты «инвестиций» построены — 21 рыбзавод. Год отработали. Можно смотреть:

какова годовая суммарная максимальная мощность производства рыбной продукции (тыс. тонн) высокой степени разделки и (или) переработки на указанных заводах, которым на 2021 год государством были предоставлены «инвестиционные» квоты;

сколько и какой продукции (тыс. тонн) с высокой степенью разделки и (или) переработки суммарно и по отдельности произвели в 2021 году данные «инвестиционные» объекты;

сколько дополнительных рабочих мест создано на «инвестиционных» заводах, которым на 2021 год государством были предоставлены «инвестиционные» квоты;

какой объем НДФЛ был уплачен за работников этих заводов в региональные бюджеты по итогам 2021 года;

Fish.go.ru Рыбная продукция

Информация о производственной мощности «инвестиционных» объектов есть в соответствующих постановлениях правительства и в договорах государства с частными компаниями по каждому «инвестиционному» объекту. Остальные цифры — это обязательные для хозяйствующих субъектов регулярные отчетные данные, которые находятся в органах статистики, в таможенной и налоговой службах.

Цена вопроса — главное в этой истории

По завершении начатых четыре года назад «преобразований» рыбного хозяйства между бизнес-структурами частной собственности будут перераспределены права пользования значительной частью федеральной собственности (часть рыночно-ликвидных видов водных биоресурсов исключительной экономической зоны Российской Федерации и районов действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства). Рыночная цена вопроса — 1,9 трлн рублей (в текущих ценах готовой продукции по отчетным данным ФТС в 15-летнем договорном периоде). Это даже по мировым меркам величина колоссальная.

И вдруг, всего через четыре года, не выполнив изначально озвученных идей (по строительству рыболовного флота на отечественных верфях исполнение задуманного от силы 10%), предлагается снова подправить закон «О рыболовстве» и внимание — в 2023 году переделить между предпринимателями еще одну «огромную порцию» квот на добычу (вылов) рыночно-ликвидных видов водных биоресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации — размером уже в 2 трлн рублей. Что это?

Вопрос принципиальный

В соответствии с Федеральным законом «О Счетной палате Российской Федерации» от 05.04.2013 N 41-ФЗ с целью осуществления аудита реализуемости и результативности достижения стратегических целей социально-экономического развития Российской Федерации подотчетный Федеральному собранию высший орган внешнего государственного аудита (контроля) совместно с контрольно-счетными палатами Мурманской области, Архангельской области, Камчатского края и Хабаровского края с апреля 2022 года начнет проверку рыбного хозяйства страны. Проверку в части оценки эффективности использования промысловых запасов водных биологических ресурсов и средств федерального бюджета, направленных в 2017—2021 годах и истекшем периоде 2022 года на стимулирование строительства рыбопромысловых судов и береговых объектов. По результатам контрольных мероприятий будет дана комплексная оценка влияния применяемого механизма «инвестиционных» квот на финансово-экономическое состояние рыбохозяйственных комплексов.

Руководителям профильных комитетов обеих палат Федерального собрания передана официальная бумага с рекомендацией не рассматривать законопроект «о втором этапе реформ в рыбном хозяйстве» до окончания проверки Счетной палаты.

В связи с этим событием со стороны некоторых лиц уже раздаются реплики о том, что проверка ни на что не повлияет, и еще до окончания контрольных мероприятий и опубликования результатов, правительство внесет в Государственную думу резонансный законопроект. Более того, депутаты примут закон в трех чтениях до окончания проверки Счетной палаты. Как уверенно заявляют «менеджеры перестройки» — все уже решено там, «наверху».

В завершении материала хочется сказать, что на самом деле в рыбной индустрии наивных людей нет, все с самого начала этой истории понимают — что происходит и как управляется эта ситуация. Поэтому, примут этот закон до окончания проверки Счетной палаты или нет — это теперь вопрос не только про «рыбу, моллюсков или крабов», это вопрос принципиальный, и в известном смысле ответ на него будет во многом показательным.