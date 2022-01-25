Заявление американского политического обозревателя Росса Даутата, который призвал руководство США отложить на 25 лет идею принятия Украины в НАТО, потому что «попытка увести Украину с орбиты России» была глупым решением даже для могущественной Америки, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 24 января в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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"А вступление в Европейский союз, судя по всему, откладывается на все 30 лет!» — издевается Владислав Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что вступление Украины в Североатлантический альянс — это изначально невозможная задача, ведь в противном случае нас ждёт глобальный конфликт с участием ядерных держав.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«И правильно. Никто не хочет развязывать войну ради амбиций какого-то бывшего комика», — считает Лидия Б.

«Украина — это часть России, временно отторгнутая Госдепом США. Никакого НАТО на территории этого временного государства быть не может, это абсурд», — считает Иван Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что, несмотря ни на что, во вступление Украины в НАТО очень верит украинский президент, которые многое поставил на то, что страна под его руководством станет частью альянса.

«Отложили на 25 лет? Да вы чего? Зеленский же свихнётся, хотя он уже и так», — отмечает Евгений Г.

Часть людей полагает, что Украина полностью лишилась самостоятельности и словно божью благодать ждёт решения руководства США относительно будущего некогда большой и значимой страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Смешно. Складывается ощущение, что судьба Украины напрямую зависит от того, что напишут США в своей объяснительной Кремлю. А поскольку они уже сейчас просят Москву не публиковать их текст, видимо, пишут они там крайне неприятные вещи для Украины по вопросам НАТО. Для Украины это очередное подтверждение того, что США их сливают», — поделился своим мнением Владимир М.

«Когда украинцы уже поймут, что там их никто не ждёт, а только пользуются ими? А Россия всё-таки братский народ, мы думаем о том, как жить вместе и добра наживать», — напоминает Макс С.

Ряд пользователей указывает на то, что итоги закулисных торгов по поводу Украины начинают вылезать наружу. Граждане убеждены, что Америка намерена оставить украинскую территорию в нейтральном статусе, чтобы не провоцировать Россию на обострение отношений.

«Это значит, что Штаты признают, что как минимум в ближайшие 25 лет Россия будет сохранять военное превосходство над звёзднополосатым государством на территории восточной Европы», — указывает Илья М.

«Дело даже не в Украине, а в том, что США не желают давать гарантии безопасности. Они хотят иметь возможность угрожать нападением. При этом хотят безопасности для самих себя. Получается, что Украина — это разменная монета, которая всегда будет иметь две стороны: как выгодную, так и невыгодную», — считает Владимир Д.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Отдельные комментаторы отмечают, что Украине не стоит рассчитывать на вступление в НАТО даже через очень продолжительный срок, потому что есть вероятность, что Североатлантический альянс в скором времени прикажет долго жить.

«Возможно, через 25 лет само НАТО исчезнет. Украину и необязательно принимать в НАТО. Достаточно разместить военные базы западных стран на территории Украины, поставлять вооружения и т. п. Всё это возможно и без официального принятия в НАТО, так что расслабляться не стоит», — отмечает Ivan I.

Напомним, 23 января The New York Times опубликовала статью американского политического обозревателя Росса Даутата, который заявил о том, что США следует отложить на 25 лет идею принятия Украины в НАТО, потому что «попытка увести Украину с орбиты России» была глупым решением даже для могущественной Америки.