Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в котором он выражает сожаление в связи с отказом властей Германии поставлять Киеву вооружения и предупреждает руководство ФРГ, что украинцы будут помнить это десятилетиями, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 24 января в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кулеба

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"Я думаю, что пора украинцам ввести против Германии свои санкции. Так же, как ранее против России. Немцы, походу, заигрались и забыли, кто в Европе хозяин с самой мощной армией на континенте», — пишет Adik O.

Многие пользователи пришли к выводу, что бешенство украинский властей напрямую связано с тем, что политики в Германии пока что отдают себе отчёт о последствиях в случае того, если ФРГ примет участие в поставках вооружения Киеву.

«Немцы ещё до конца не выжили из ума и понимают, что если поставят оружие для убийства русских, то пробудят ещё не до конца забытые воспоминания и ненависть не заживших ран от Великой Отечественной войны. Трезво думающие немцы, которых ещё много в Германии, не хотят этого допускать», — указывает пользователь под псевдонимом «Ddd».

Некоторые комментаторы отмечают, что украинское внешнеполитическое ведомство разыгрывает настоящую «Санта-Барбару», забывая о том, что серьёзное ведомство не имеет права вести себя подобным образом, и уж тем более угрожать.

«Украина по жизни теперь обиженная и униженная», — считает Artur S.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Падение Украины

«Вот уж действительно падение интеллектуального уровня украинских политиков. На официальном уровне заявлять, говорить до такой степени нелепые вещи! Обидятся они… вот за отказ в поставках оружия — обида прям! Клоунаду уже на международном уровне фигачит. Жалко больше всего обычных людей, которым до этой политики времени просто нет. Они на это смотрят, наверное, с ужасом», — отмечает Dima S.

Часть людей полагает, что Кулеба немного преувеличивает недовольство украинского народа подобным отношением со стороны Германии.

«Десятилетиями! Как громко сказано! Может и будут вспоминать и сопли вытирать, но по факту это ничего не изменит», — убеждён Сергей М.

«Не надо так категорично: «десятилетиями». Максимум месяцок, пока не придёт время снова денежку клянчить», — издевается Сергей П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Финансирование Украины

Ряд пользователей указывает на то, что МИД Украины совершено забывает о том, что Германия в своём прошлом принесла советскому народу, частью которого был и украинский, столько горя, которого не знала ещё эта земля, но тем не менее дружественные отношения восстановлены всё-таки были.

«Ничего. Простили же они нацистам германским сожжённые украинские сёла, карательные операции против мирного населения, Яновский концлагерь с его знаменитой Долиной смерти и другие лагеря зверств. «Поняли, простили, приняли». И тут пофыркают и расстелятся», — уверена Ульяна Н.

Отдельные комментаторы отмечают, что подобные политики, как Кулеба, уничтожают репутацию Украины на международной арене, а помогают им президенты этой некогда уважаемой страны.

«Да уж. Я думаю, украинцы ещё очень долго будут расхлёбывать последствия правления алкаша и наркомана. Страна потеряла последнее уважение к себе со стороны европейских стран», — отмечает Николай Б.

«Этого Кулебу самого-то будут помнить три понедельника, и то как предателя народа. Да и искусственно созданную страну, думаю, скоро упразднят как не оправдавшую надежд создателей», — предрекает Геннадий С.

Напомним, 23 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью газете Welt am Sonntag о том, что выражает сожаление в связи с отказом властей Германии поставлять Киеву вооружения и предупреждает, что украинцы будут помнить это десятилетиями.