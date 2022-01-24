(предыдущая часть)

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Одной из главных задач новоизбранного грузинского националистического парламента было создание на уже полностью законном основании многочисленной и хорошо вооружённой регулярной армии. Первым шагом в этом направлении явилось выделение грузинской республиканской организации из общесоюзного ДОСААФ (Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту). Именно через эту структуру в грузинские вооружённые формирования сразу стало поступать значительное количество оружия и особенно военной техники.

25 ноября 1990 года был создан так называемый Офицерский корпус Грузии, объединивший в своих рядах как отставных, так действующих офицеров грузинской национальности и поставивший своей целью в кратчайшие заложить основу для скорого формирования национальной армии. 20 декабря Верховный совет принял постановление о создании так называемых «Внутренних войск — Национальной гвардии», для руководства которыми при парламенте и правительстве были созданы комиссии по обороне. По чисто тактическим соображениям не было образовано собственное министерство обороны, а национальная гвардия формально вошла в состав республиканского МВД, но фактически она являлась национальной армией. Звиад Гамсахурдия на пресс-конференции публично объявил о будущей численности Национальной гвардии — 12 000 — 15 000 человек. А на удивлённые вопросы иностранных журналистов об оружии для такого большого количества военных Гамсахурдия уверенно ответил: «Оружия у нас достаточно!»

George barateli Звиад Гамсахурдия

Оружие в создаваемую национальную гвардию сплошным потоком пошло из ДОСААФ, МВД, военизированной охраны. Одновременно с этим с целью хищения вооружений, боеприпасов и техники начались нападения на воинские части и склады Закавказского военного округа. Кроме того, находящиеся на действительной военной службе в советской армии офицеры и прапорщики, этнические грузины, пользуясь своим служебным положением, стали практически открыто передавать оружие и технику националистическим военным формированиям. В рядах же личного состава негрузинской национальности ЗакВО стремительно началось разложение. Военные стали продавать оружие или даже обменивать его. Так, в одной из мотострелковых дивизий имел место потрясающий факт «бартерного обмена» боевого танка на пилораму.

В начале январе 1991 года на туристической базе вблизи Кутаиси было сформировано первое отделение национальной гвардии Грузии, которое в течение двух месяцев увеличилось до роты. 29 января в Конституцию Грузии были внесены статьи о национальных воинских формированиях, служба в которых объявлялась «священной обязанностью и патриотическим долгом». В этот же день были утверждены положения о призыве и о прохождении военной службы. Примечательно, что в течение двух лет грузинская общественность всячески культивировала среди молодых людей уклонение от службы в вооружённых силах СССР и даже прямое дезертирство из их рядов. Однако, это совершенно не помешало внести в положение о призыве пункт о том, что «уклонение призывников от военной службы в национальной гвардии считается изменой Грузии и карается по всей строгости закона». Также примечательно то, что стремление грузинской национальной гвардии отличаться от советской армии даже в мелочах приобрело совершенно анекдотический характер. Например, было изобретено откровенно нелепое воинское звание «старший капитан».

Весной 1991 года призыв в национальную гвардию начал активно осуществляться. В городах были созданы военные гарнизоны и организована комендантская патрульная служба. Кроме того, национальные гвардейцы стали нести городских улицах милицейскую патрульно-постовую службу. Следует отметить, что создание и функционирование грузинской национальной гвардии не вызвало абсолютно никакой реакции союзных силовых структур. Москва упорно делала вид, что не происходит ничего экстраординарного, требующего принятия немедленных и чрезвычайных мер.

Между тем, в Грузии быстро росло количество оружия на руках у населения, и, кроме национальной гвардии, подобно грибам после дождя стремительно появилось большое количество различных парамилитарных формирований, как официально признанных националистической властью, так и не признанных. Так, де-юре легальными вооружёнными формированиями стали организации с казалось бы совершенно мирными названиями, такие, как Общество защиты фауны и флоры и Независимый союз энергетиков. Именно эти два формирования сыграли особую роль в развязывании кровопролитного грузино-осетинского конфликта. Так, убийство 12 декабря 1990 года на улице в Цхинвале при невыясненных обстоятельствах двух «защитников флоры и фауны» стало поводом для начала боевых действий против Южной Осетии. А «независимые энергетики» «отличились» жесточайшей энергетической блокадой Южной Осетии, приведшей к многочисленным случаям гибели людей от холода.

Максим Цуканов ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

Но совершенно особое место среди всех грузинских националистических парамилитарных формирований занимала организация «Мхедриони». В 1990 году её создал «крёстный отец» грузинской организованной преступности, «вор в законе», проведший много лет в тюрьме, и по совместительству профессор-театровед Джаба Иоселиани. Она состояла частично из уголовных элементов, а частично из националистически настроенных молодых людей, не желавших ни работать, ни учиться. «Мхедриони», насчитывавшая 6000 бойцов, имела отделения по всей Грузии, была хорошо вооружена и отличалась крайне агрессивным поведением. Члены организации поддерживали «антизвиадистский» Национальный конгресс и поэтому совершили ряд вооружённых нападений на сторонников «звиадистского» «Круглого стола». Гамсахурдия и его окружение прекрасно понимали огромную опасность, исходившую от «Мхедриони». Поэтому, «звиадисты» решили бороться ней, используя всю мощь недавно перешедших под их контроль правоохранительных органов Грузии.

Wikipedia.org Джаба Константинович Иоселиани — грузинский политический, военный и криминальный деятель, вор в законе.

На пост главы МВД сразу же был назначен ставленник Гамсахурдия, борец-дзюдоист, директор спортивной школы Дилар Хабулиани, которому срочно было присвоено звание полковника милиции. Новоиспечённый министр очень быстро «прославился» тем, что прямо с телеэкрана открыто угрожал проживавшим в Грузии этническим меньшинствам. Во главе КГБ Гамсахурдия в тот момент не удалось поставить людей из «Круглого стола». Но он фактически вывел грузинскую госбезопасность из единой системы КГБ СССР, даже переименовав её в Департамент безопасности. Надо отметить, что грузинские «чекисты» практически в полном составе сразу же перешли на сторону националистов.

Используя телевидение и радио, власти начали абсолютно лицемерную пропагандистскую кампанию под весьма неожиданным лозунгом «Преградить путь анархии и произволу». Националистов, находящихся у власти, внезапно озаботил рост бандитизма, наличие «самозваных» военных группировок, нападения на милицию. Видимо, они забыли, что сами с удовольствием вытворяли подобное ещё каких-нибудь пару месяцев назад. Власти в ультимативной форме потребовали от «Мхедриони», его легального филиала под названием «Корпус спасателей Грузии» и прочих «антизвиадистских» военизированных формирований общей численностью в 17 000 человек немедленно сдать оружие и самораспуститься. В ответ «Мхедриони» устроило многочисленные шумные акции протеста прямо в центре города: митинги, шествия и, разумеется, любимое развлечение всех грузинских националистов — массовые голодовки. Обе противоборствующие стороны зеркально обвинили друг друга в работе на Кремль. Дескать, оппоненты умышленно дестабилизировали ситуацию в Грузии, чтобы дать повод Москве ввести военное положение и с помощью силы разгромить грузинское национально-освободительное движение.

Это противостояние продолжалось до тех пор, пока 18 февраля 1991 года в пригороде Тбилиси Шавнабада не произошёл серьёзный вооружённый инцидент с участием «Мхедриони». В Шавнабада ещё в конце 1970-х годов был построен Республиканский учебный центр подготовки и переподготовки комсомольских и пионерских кадров и актива при ЦК ЛКСМ Грузии, более известный как Комсомольский городок имени Бориса Дзнеладзе. Городок, расположенный на большой территории и имевший значительное количество сооружений, предназначался для проведения комсомольско-пионерских организационных, учебных, культурных и спортивных мероприятий республиканского и даже союзного значения. Однако после начала националистических процессов в Грузии городок быстро превратился в опорную базу вооружённых формирований и на длительный период времени стал натуральным бандитским гнездом.

Именно в Шавнабада в ночь на 18 февраля боевики «Мхедриони» напали на возвращавшееся с учений подразделение ЗакВО. Военные под командованием будущего героя первой чеченской войны генерала Льва Рохлина дали боевикам чрезвычайно жёсткий отпор.

Wikipedia.org Лев Яковлевич Рохлин — советский и российский военный и политический деятель.

Военные заняли Шавнабада и разоружили членов «Мхедриони». В городке было изъято большое количество оружия, взрывчатки и обнаружено около 20 ранее угнанных автомобилей. Гамсахурдия, разумеется, обвинил военных в агрессии, но при этом решил, не теряя времени, использовать инцидент свою пользу. Иоселиани и его ближайшие сподвижники были арестованы силами МВД Грузии. У них было изъято оружие и крупные суммы денег. Власти объявили о полном разгроме организации, но это не соответствовало действительности. Остальные члены «Мхедриони» всего лишь ушли в подполье, события ближайших месяцев это явственно продемонстрировали.

Продолжение следует