Сеть: «Хозяева всё решили». Киев счел вывоз дипломатов США преждевременным
Министерство иностранных дел Украины считает преждевременным решение Государственного департамента Соединенных Штатов Америки об отъезде членов семей американских дипломатов и добровольном выезде части сотрудников посольства в Киеве. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном 24 января.
«Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерного предостережения», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Украины.
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Заявление украинского внешнеполитического ведомства обсудили в украинских телеграм-каналах: Klymenko Time, «Первый независимый» и «Новое издание».
«Не бросайте нас», — смеется R Ro.
«Бежали бы они за своими товарищами…» — призвал один из участников обсуждения.
«Шавкам слово не давали, хозяева уже всё решили», — иронизирует Виктор.
«Прежде какого времени? А когда наступит то время?» — недоумевает Татьяна.
«Пусть соросят и всяких наблюдателей с собой прихватят. Может, хоть тогда вырвемся из колониализма и начнем сами строить свою страну», — написал Александр.
«Уверяют своих хозяев, что ситуация на границе стабильная, но своим же гражданам из тех краёв запрещают проводить местные выборы. Ну вот как их назвать после этого?..» — задался вопросом «Не обязательно».
«Америкосы, любименькие, куда же вы?! Вернитесь», — смеется Игорь.
«Да ладно, через неделю же Путин «нападет», — пошутил lamba.
«С каких это пор наши безумцы стали не соглашаться со Штатами?» — шутит Николай К.
«Так-то они так считают, а… [американцы] считают, что не надо повторять ошибок Афганистана и лучше свалить раньше, чтобы за крылья и шасси не цеплялись», — отреагировал Сергей К.
«А чего преждевременной-то? Военные же у границ уже. Или нет?» — пошутил Aleksey.
«И чтоб безо всяких возвращений», — добавил ИN.
«По-моему, они начали что-то подозревать», — отметил Mifan.
«А отцы лучше холуев знают, когда и кому», — с сарказмом написал Рома Р.
«Нужно дождаться — как во Вьетнаме и Афганистане», — не без сарказма подытожил Василий.
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