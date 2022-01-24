Украина, обладающая одними из самых плодородных земель на Земле, веками считалась житницей Европы. Ее быстрорастущий сельскохозяйственный экспорт — зерно, растительные масла и множество других продуктов — имеет решающее значение для обеспечения продовольствием населения от Африки до Азии. И так получилось, что значительная часть наиболее плодородных сельскохозяйственных угодий Украины находится в ее восточных областях, именно в тех частях, которые наиболее уязвимы для потенциального нападения России.

Советский плакат «Помогите голодающему населению Поволжья (фрагмент)

По мере того как «вдоль границ» бывшей советской республики сгущаются тучи войны, одна проблема, которая осталась относительно незамеченной, — это вопрос о том, что произойдет с этими регионами и со странами по всему миру, которые зависят от Украины в плане продовольствия, в случае нападения России, пишет аналитик по пищевым продуктам и сельскому хозяйству в Breakthrough Institute Алекс Смит в статье, вышедшей 22 января в Foreign Policy.

Украина является ведущим экспортером кукурузы, ячменя и ржи, но именно пшеница страны оказывает наибольшее влияние на продовольственную безопасность во всем мире. В 2020 году Украина экспортировала около 18 млн тонн пшеницы из всего собранного урожая в 24 млн тонн, благодаря чему она стала пятым по величине экспортером в мире. В число ее клиентов входят Китай и Европейский союз, но в развивающихся странах украинская пшеница стала крайне важным импортным товаром. Например, согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), около половины всей пшеницы, потребленной в Ливане в 2020 году, было выращено на Украине. Полагаясь на хлеб и другие зерновые продукты, обеспечивающие 35% калорийности рациона населения, Ливан критическим образом зависит от украинской пшеницы.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

Из 14 стран, потребляющих более 10% пшеницы за счет украинского импорта, значительная часть уже сталкивается с трудностями в обеспечении продовольственной безопасности из-за продолжающейся политической нестабильности или открытого насилия. Например, Йемен и Ливия импортируют с Украины 22% и 43% соответственно от общего объема пшеницы. Египет, крупнейший потребитель украинской пшеницы, в 2020 году импортировал более 3 млн тонн, что составляет около 14% от общего объема пшеницы. По данным ФАО, в 2020 году Украина также обеспечила 28% потребления пшеницы в Малайзии, 28% — в Индонезии и 21% в Бангладеш.

К сожалению, большая часть производства пшеницы в стране поступает из житницы восточной Украины — исторически так сложилось, что это Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области, к западу от Донецка и Луганска, которые уже частично «оккупированы российскими войсками» и поддерживаемыми Россией силами.

Если в результате нападения на Украину — возможность которого существует —Россия захватит земли там, где поддерживаемые Россией «сепаратисты» уже создали свои так называемые республики, это может означать резкое сокращение производства пшеницы и резкое падение экспорта пшеницы, вызванное бегством фермеров от боевых действий, уничтожением инфраструктуры и оборудования и параличом экономики региона. Тот, кто контролирует землю, в конечном счете и извлечет ее богатства, но если ориентироваться на ситуацию «в контролируемых Россией» восточных частях Украины, нестабильность и паралич могут охватывать регион и серьезно повлиять на производство далеко за пределами первоначального вторжения.

Мировые цены на продовольствие уже растут вместе с ценами на другие товары, и любой сбой может привести к дальнейшим ценовым потрясениям, по мере того как страны-импортеры борются за поставки на рынке, где наблюдается все более сложная ситуация. Отсутствие продовольственной безопасности усугубится во многих развивающихся странах, жизнеобеспечение которых зависит от Украины. В политически нестабильных странах, таких как Ливия, Йемен и Ливан, дополнительные скачки цен на продовольствие и голод могут легко усугубить и без того плохую ситуацию. Во многих других странах скачки цен и отсутствие продовольственной безопасности могут привести к разжиганию конфликтов, усилению межэтнической напряженности, дестабилизации правительств и выплескиванию насилия за пределы границ.

Julien Harneis Йемен. Голодные мать с ребёнком

Эти сценарии не следует воспринимать легкомысленно. Не прошло и десяти лет после восстаний арабской весны, для которых рост цен на продовольствие стал той искрой, которая зажгла фитиль «революций» в Тунисе и Египте. Совсем недавно достаточно было взглянуть на Казахстан, чтобы увидеть, как быстро рост цен на основные продукты первой необходимости — в данном случае на топливо — может привести к протестам, насилию и, в случае Казахстана, к «российской военной интервенции». Жалобы населения могут быть гораздо шире и накапливаться в течение многих лет, но часто именно ценовой шок вызывает конфликт. Голод может усилить неравенство, порождающее напряженность, и одновременно радикализировать массовые политические движения.

«Российское вмешательство» в украинское сельское хозяйство не является чем-то новым. Ужасающий голод, «учиненный советской политикой» на Украине в 1930-х годах, известный как «голодомор» и считающийся «многими историками геноцидом», унес жизни от 4 до 7 млн украинцев. Хотя на голод повлияли разные причины, связь между жесткими квотами на поставки зерна, наложенными Москвой на «украинских фермеров», насильственной коллективизацией, депортацией и «убийствами фермеров» и голодом этнических украинцев трудно сбрасывать со счетов.

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Есть много причин, по которым российское вторжение на Украину должно быть остановлено до того, как оно произойдет. И самой важной из них является прерывание поставок продуктов из одной из самых важных житниц мира. Если вторжение неизбежно, правительства во всем мире должны быть готовы быстро отреагировать, чтобы избежать срыва продовольственной безопасности и потенциального голода, в том числе путем отправки продовольственной помощи нуждающимся странам и ускорения изменений в цепочке поставок для перенаправления экспорта текущим клиентам Украины.

U.S. Army Инструктор США на Украине

Наконец, вероятность продовольственного кризиса, вызванного войной в Европе, также должна освежить и подчеркнуть приоритеты Запада. Страны должны работать над устранением неравенства, сокращением коррупции и обеспечением более достойного политического представительства — всего того, благодаря чему повышается устойчивость общества в целом, а не только в отношении продуктов питания.

Поскольку из-за угрозы изменения климата расширились представления человечества о будущем всей планеты, необходимо также расширить представления о геополитическом конфликте. Планетарный кризис действительно, возможно, не за горами, но, скорее всего, он будет вызван явлениями столь же старыми, как и сама человеческая цивилизация: войной, голодом и болезнями.