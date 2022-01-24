Заявление бывшего посла США в ОБСЕ Джеймса Гилмора о том, что руководству ОБСЕ необходимо исключить Российскую Федерацию и Белоруссию из организации в связи с ситуацией вокруг Украины, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 23 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM ОБСЕ

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«Молодец! Я вот тоже призываю наши власти выйти из всех этих бесполезных западных организаций: ОБСЕ, ПАСЕ, Совет Европы и т.д. Одна с ними головная боль, а толку ноль», — поделилась своим мнением Ludmila C.

Многие пользователи пришли к выводу, что ничего страшного не произойдёт, если Россия и Белоруссия покинут состав ОБСЕ, потому что от этой организации всё равно никакой пользы для наших стран нет.

«Да и слава богу! Деньги целей будут, да и представителям всяким российским будет меньше поводов по заграницам кататься», — пишет Зима Л.

Цитата из т/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Заграница нам поможет!

Некоторые комментаторы отмечают, в случае ухода России и Белоруссии из ОБСЕ наши страны сохранят значительные суммы денег, которые тратятся на содержание этой организации.

«Больше денег в стране останется! Понапридумывали всяких захребетников, которые сидят на заднице, за кого-то что-то решают, типа кому жить, а кому и не надо. Задолбали уже своим лицемерием вкрай! Хватит терпеть этих подонков!» — призывает Валентина О.

«У меня только один вопрос: кто назначил США вершителем судеб на нашей планете? Козни против Российской Федерации для вашей внешней политики как мёртвому припарки! Это действия бессильных и слабых, а сильные умеют говорить и договариваться. В их числе, хочу заметить, Россия», — написала Света М.

Часть людей полагает, что бывший американский посол в ОБСЕ является прекрасным образчиком лицемерия, потому что если Россию следует исключить из организации в связи с конфликтом на Украине, то каким образом в ОБСЕ до сих пор состоят США, которые вторгались в чужие страны, несмотря на запреты ООН.

«Следовательно, по этим принципам, американцев должны были уже давно выкинуть из этих организаций за вторжение в другие страны, к примеру», — указывает Andrey B.

«Первых, кого надо исключить из ОБСЕ, так это Америку! Ей там вообще делать нечего! Только и делает, что воду мутит», — отмечает Николай Д.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Капитан Америка

Ряд пользователей указывает на то, что ОБСЕ до сих пор никоим образом не повлияла на ситуацию в Донбассе, где люди продолжают гибнуть чуть ли не каждый день. Поэтому нет никакого толку от подобных организаций для сохранения мира на планете, пишут граждане.

«ОБСЕ — это те, кто уже восемь лет не знают, кто мирных жителей в ДНР и ЛНР убивает? Что Россия вообще в этой помойке забыла? Почему мы всё ещё спонсируем такие шарашкины конторы, которые изображают активную деятельность?» — задаётся вопросом Алексей Н.

«Давно пора всю эту ОБСЕвскую шушеру ставить на место. Собрались горлопаны со всей Европы и постсоветские прыщи, постоянно гноящиеся», — поделился своим мнением Алексей Н.

Напомним, 22 января издание Foreign Policy опубликовало статью бывшего посла США в ОБСЕ Джеймса Гилмора, в которой он призвал исключить Российскую Федерацию и Белоруссию из организации в связи с ситуацией вокруг Украины. Если руководство структуры этого не сделает, то Вашингтону следует прекратить финансирование ОБСЕ, добавил Гилмор.