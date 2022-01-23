Информация о том, что девять политических партий в Испании подписали совместный манифест, выступив против отправки в Чёрное море испанских военных кораблей в рамках миссии НАТО и против участия страны в развёртывании воздушной миссии НАТО в Болгарии, стала поводом к обсуждению в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 23 января в социальной сети «ВКонтакте».

ИА REGNUM Испания

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"Молодец, Испания! Зачем эта война нужна? Русским точно она не нужна. Мы от этих войн столько натерпелись. Всё, русские больше ни на кого первыми не нападут, только в случае отражения нападения. Ещё когда в смутные времена Польша напала на Смоленск, осада была долгой, так вот оборону Смоленска они назвали нападением на Польшу. Вот с каких веков эта технология работает», — отмечает Вера Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что Испания, которую раздирают всевозможные внутренние противоречия, вообще не должна соваться в чужие конфликты, поэтому позицию политических партий этой страны понять можно.

«Конечно, Испании бы Каталонию удержать. Какие ещё «военные в Чёрном море»?» — указывает Сулико С.

Иван Айвазовский. Черное море (На Черном море начинает разыгрываться буря). 1881

Некоторые комментаторы отмечают, что испанские политики просто не хотят, чтобы бюджет страны тратился на сомнительные военные учения, причём в чужих интересах.

«Да никому в реале эта байда не нужна. Чистые спекуляции. Бабла сейчас поднимут, кому положено, а использованных — в утиль, как обычно», — поделилась своим мнением Мари М.

Часть людей полагает, что испанские власти куда более остро ощущают на своей экономике манипуляции Соединённых Штатов, поэтому эта страна будет крайне резко реагировать на попытки затащить её в конфликт на Украине.

«Нафига нам нужна эта Украина? Мы туда соваться изначально не хотели, но сами всё США переиграли и навязали нам совершенно бессмысленный конфликт», — заметила Екатерина Г.

Ряд пользователей указывает на то, что кое-кто в Европе всё-таки начал понимать бесперспективность международного давления на Россию, которая в конце концов может в ответ одарить агрессоров крайне неприятными последствиями.

«А чем ещё заняться НАТО? Как же им хочется пострелять. Вот и бывшие генералы — параноики сначала вбрасывают в общество страшилки о якобы скором нападении России, а потом сами в них верят и трясутся от страха. А если война и вправду начнется? Сколько украинцев перейдет на сторону ЛНР и ДНР? А Одесса и Мариуполь захотят остаться на Украине? Готовьте бронежилеты от пуль в спину, товарищи украинские агрессоры», — советует Марина Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Отдельные комментаторы заметили, что Киеву становится всё труднее найти себе сторонников в Европейском союзе, что не может не влиять на уверенность украинских властей в перспективности вооружённого захвата Донбасса.

«Украина постепенно остаётся одна, в одиночестве перед необходимостью пойти в наступление. Причём американцы активно этому содействуют, но сами руки марать не собираются. Поэтому украинским горячим головам следовало бы понять, что перспективы от нападения у Украины не то чтобы большие, а скорее ничтожные, зато перспектива оказаться на плахе за преступления против человечности крайне высока», — предупреждает Андрей Б.

Напомним, 22 января пресс-служба испанской партии Podemos сообщила о том, что она, а также восемь других политических сил Испании подписали совместный манифест, выступив против отправки в Чёрное море испанских военных кораблей в рамках миссии НАТО и против участия страны в развёртывании воздушной миссии НАТО в Болгарии.