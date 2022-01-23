Заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о том, что разведка наблюдает присутствие около 120 тысяч украинских военных у линии соприкосновения в Донбассе с постоянно нарастающим количеством военной техники, стало поводом для бурной реакции интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 23 января в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

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"Украинские политики тупо верят в свою вседозволенность и безнаказанность. Они надеются, что Запад им поможет», — считает Ирина С.

Многие пользователи пришли к неутешительному выводу о том, что украинские власти готовы пойти ва-банк, лишь бы удержаться у власти, ведь рейтинг нынешних политиков во власти на Украине столь низок, что в ближайшем будущем их банально выкинут из кабинетов.

«Почему США и Германия вывозят из Киева дипломатов и их семьи? Это вопрос. Это странно, ведь Зеленский уверяет население Украины не беспокоиться по поводу войны с Россией», — отмечает Димка Н.

Нашлись и те, кто предполагают, что украинские военные стягиваются в Донбасс, чтобы подавлять народные волнения в этом регионе, которые могут начаться из-за социальной катастрофы на Украине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«ВСУ в большинстве своём стоят на востоке, так как украинский народ в шаге от бунта. Харьков и Мариуполь готовы покинуть Украину хоть вчера. Днепропетровск на грани социального взрыва. Воевать с Россией? Нет, ВСУ будут воевать с собственным народом», — убеждён Антон Е.

Некоторые комментаторы отмечают, что неспроста западные страны в спешке пичкают Украину вооружением и при этом эвакуируют из страны своих дипломатов. Граждане убеждены, что США и Евросоюз знают, когда Киев пойдёт в наступление.

«Украину нашпиговали оружием, вручили им госпиталь, а американцы вывозят семьи своих дипломатов. Думаю, нападение на ДНР и ЛНР неминуемо случится. Украинские власти хотят вернуть эти территории под свой контроль, иначе народ их скинет с насиженных мест», — поделилась своим мнением Татьяна И.

«ОБСЕ там никуда ещё не сбежала? Хотя они обязаны зафиксировать нападение России на несчастную Украину, правда, они могут это сделать и издалека или вообще заочно… В Америках и Европах это практикуется, когда им надо», — написал Котяра К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обсе

Часть людей полагает, что обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе сыграет на руку Америке, которой необходимо выставить Россию, которая непременно защитит население ДНР и ЛНР от украинских захватчиков, в качестве агрессора.

«Сценарий уже опробован Госдепом при нападении Грузии на Цхинвал в Южной Осетии в 2008 году! Всё у янки — чужими руками!» — заметил Евгений П.

Ряд пользователей указывает на то, что нападение на жителей Донбасса встанет украинским политикам в большую цену, ведь Россия не намерена останавливаться только на защите территории Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Неужели принуждение Украины к миру становится неизбежным? А что делать? Геноцида русских и представителей других народов, которых Зеленский в лучших традициях немецких нацистов называет «особями», мы не имеем права допустить», — указывает Владимир Н.

«Неужели есть те, кто реально думает, что в случае украинского наступления Россия будет бросать в бой танки и живую силу? Ребят, вы застряли в сороковых годах. Удар будет молниеносным, Киев будет взят в течение одного дня», — пишет Василий Н.

Напомним, 22 января глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» о том, что разведка наблюдает присутствие около 120 тысяч украинских военных у линии соприкосновения в Донбассе с постоянно нарастающим количеством военной техники.