Посол Украины в Германии Андрей Мельник отреагировал на отставку командующего ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шёнбаха, заявившего, что Крым «не вернется в состав Украины». Соответствующее заявление украинский дипломат сделал в интервью газете Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Мельник заявил, что украинская сторона приветствует решение Шёнбаха уйти в отставку, и добавил, что произошедшее «серьезно ставит под вопрос международный авторитет и надежность ФРГ». Он также добавил, что слова немецкого командующего повергли «в глубокий шок» всю общественность Украины.

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Заявление украинского дипломата обсудили в украинских телеграм-каналах «Наглый» и «Новое Издание». Многие указали на то, что заявление Шёнбаха о Крыме не должно никого «шокировать», потому как ясно, что Россия Крым не отдаст.

Marineversteher Кай-Ахим Шёнбах

«Правда всегда шокирует», — написал Максим.

«Лучше сказать горькую правду, чем нагло врать», — ответил Максиму Дмитрий.

«Ну всё, теперь они будут праздновать победу над Германией!» — смеется Константин А.

«Какой шок? У кого? Какой недоумок ещё надеется на возврат Крыма?» — задалась вопросом Элина.

«Общественность… [в шоке] от того, кто представляет Украину в Германии», — добавил Vitaliy Т.

«Какой там шок? Всем и так понятно, что Россия Крым не отдаст», — пишет Влада В.

«Обычная официальная политика — говори, что положено, а не то, что думаешь… Со сменой людей у власти официальная политика изменится и надо будет говорить что-то другое, иногда даже прямо противоположное… Тяжела жизнь у госчиновника…» — отреагировал Paul G. на заявление главы ВМС ФРГ о Крыме.

«Что действительно повергло украинцев в шок, так это платёжки за отопление!» — написала Olga Z.

«Крым отдали без шока. Донбасс обстреливаем без шока. Страну гробим без шока. Марши нацистов охраняем без шока. Без суда приговариваем тоже без шока. А немецкий генерал, сказавший правду, шокирует? Какая тонкая психика!» — отреагировал Виктор К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Правосудие. Украина

«Лучше бы они молчали. Умнее бы казались. Дипломатия не их уровень», — пишет Dimas.

«И не говори, вся общественность лежит по реанимациям после этого шока», — пошутил Виталий.

«Майданутую украинскую общественность» [заявление повергло в шок], уточнять надо», — добавил Алекс.

«Совершенно невменяемый посол Украины в Германии заявил, что хотя мы и приветствуем отставку главы ВМС за высказывание о Крыме, но этого маловато. Я вот думаю — Германии нравится утираться после почти ежедневных неадекватных заявлений этого клоуна? То денег должны, то должны денег…» — подытожил в своем телеграм-канале украинский журналист и политик Анатолий Шарий.

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